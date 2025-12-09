ТИЭФ'25
09 декабря 2025

СК возбудил уголовное дело после падения Ан-22 в Ивановской области

Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело о нарушении правил подготовки к полетам после крушения Ан-22 «Антей» в Ивановской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Самолет разбился 9 декабря во время тестового полета. Погибли все члены экипажа.

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Ивановскому гарнизону по факту крушения самолета Ан-22 «Антей» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам), — уточнили в пресс-службе.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Известно, что самолет упал в районе деревни Иванково.

Ранее спасатели обнаружили в воде тело одного из погибших. Оно оказалось зажато между обломками, это затруднило его извлечение. Поисково-спасательная операция приостановлена до следующего дня.

До этого на месте крушения был организован оперативный штаб. К работе также приступила комиссия ВКС России. Кроме того, свои подразделения задействовало МЧС России для проведения поисково-спасательной операции и выяснения обстоятельств трагедии.

