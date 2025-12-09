ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 18:48

Появились новые подробности поиска погибших при крушении Ан-22

Тело одного погибшего при крушении Ан-22 в Ивановской области нашли в воде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Тело одного из погибших при крушении самолета Ан-22 в Ивановской области удалось найти спасателям, сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По его данным, оно было обнаружено в воде.

Источник пояснил, что пока извлечь тело не представляется возможным. Оно зажато между фрагментами обломков. По информации собеседника, поисково-спасательная операция приостановлена до завтрашнего дня.

Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Фурмановском районе Ивановской области 9 декабря. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа. Падение произошло в районе Уводского водохранилища. Лайнер выполнял плановый полет после завершения ремонтных работ.

В правительстве Ивановской области сообщили, что на месте авиапроисшествия создан оперативный штаб. В настоящее время ведутся активные поисково-спасательные мероприятия. Для расследования причин трагедии к месту падения вылетела специальная комиссия от командования Военно-космических сил России. Также к работам привлечены силы и средства МЧС РФ.

