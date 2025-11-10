Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 07:52

Оглашен приговор экс-руководителю Ростехнадзора из Сибири по делу о взятке

Экс-замглавы Сибирского управления Ростехнадзора Бродт получил два года условно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший заместитель руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Виктор Бродт получил два года условно по делу о взятке, сообщили в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области. Кроме того, фигуранта оштрафовали на 1,2 млн рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, со штрафом в размере 1,2 млн рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Бродта также на два года лишили права занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью. Кроме того, он потерял чин государственного советника третьего класса.

Ранее появилась информация, что бывший заместитель руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александр Задорин не получает разрешения отправиться в зону СВО. Он обвиняется в хищении ювелирных изделий на сумму более 19 млн рублей, изъятых при обыске.

Сибирь
Кемеровская область
чиновники
суды
штрафы
взятки
