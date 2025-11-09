Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 10:17

Попавшегося на краже экс-замглавы СК не пускают на СВО

Бывший заместитель руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александр Задорин, обвиняемый в хищении ювелирных изделий на сумму более 19 млн рублей, изъятых при обыске, не получает разрешения отправиться в зону СВО, сообщает ТАСС. Адвокат экс-чиновника подчеркнул, что тот подавал прошение несколько раз.

Задорин неоднократно подавал прошение об уходе на СВО, однако, вопреки законности его желания, его прошение об уходе на СВО неоднократно отклонялось, — сказано в сообщении.

Согласно материалам суда, 16 апреля 2019 года в рамках расследования уголовного дела был произведен обыск в павильоне Vangold, расположенном в ТРЦ «Мега Химки». В ходе этой процедуры были изъяты ювелирные изделия, собственником которых являлось ООО «Рич лайн».

В тот же день обвиняемый разместил изъятые ценности в своем служебном кабинете. Следствие утверждает, что он отдал подчиненным указание не направлять эти изделия на ответственное хранение в качестве вещественных доказательств.

Ранее в СК России сообщали, что по подозрению в получении взятки был задержан директор госучреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александр Маслов. Сумма вознаграждения, согласно официальной информации, составила 965 тыс. рублей, хотя на видеозаписи допроса фигурант называет иную цифру — 1,95 млн рублей.

