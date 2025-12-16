Следователи начали поиск взрывчатки в одинцовской школе

Следователи и криминалисты начали осмотр школы в подмосковном Одинцово, где произошло нападение подростка с ножом, сообщила журналистам представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий ТАСС. На вопрос о возможном наличии в здании взрывчатки она ответила, что работа по осмотру всех помещений только начата, и доступ к некоторым участкам еще не предоставлен.

В буквальном смысле только что приступили к осмотру всех мест. <…> Не все участки, которые должны следователи и криминалисты осмотреть, еще пока осмотрены, не допустили ко всему, — сказала Врадий.

Ранее представители Следственного комитета России сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве и покушении на убийство после нападения подростка с ножом в школе Одинцовского района. В результате инцидента скончался один ученик, а также пострадали еще один школьник и охранник.

Кроме того, знакомый подростка по имени Артем сообщил, что за неделю до нападения школьник находился в подавленном, депрессивном состоянии. По словам собеседника, он видел будущего преступника около инвалидного пандуса в учебном заведении, где тот разговаривал с незнакомцем и производил впечатление глубоко несчастного человека.