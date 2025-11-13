Вооруженные силы Украины набирают женщин на службу в армию для демонстрации Западу количественных резервов с целью получения дальнейшего финансирования, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, призыв осуществляется несмотря на то, что новые бойцы не имеют должной подготовки и экипировки.

Почему ВСУ набирают в свои ряды женщин? Сегодня население Украины находится в заложниках у политики президента Владимира Зеленского, это пушечное мясо. Призывники не обеспечены, во-первых, военной подготовкой, во-вторых, достаточным вооружением и запасами. Они идут чисто для статистических количественных данных, чтобы показать Западу, что у Украины есть резервы: «Давайте деньги, а мы будем сражаться», — высказался Матвийчук.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что женщины начнут массово покидать Украину, если Верховная рада примет закон о требовании рожать по пять детей и общей мобилизации. По ее словам, такая риторика невозможна для государства, желающего войти в состав Евросоюза.