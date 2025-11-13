В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции Мирошник: ряд стран Евросоюза может отказать Украине в помощи из-за коррупции

Ряд стран Европейского союза может отказать Украине в финансовой помощи на фоне разрастающегося коррупционного скандала, выразил мнение в беседе с NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, сам факт массовых увольнений в украинском правительстве подтверждает правдивость вскрытых данных о масштабных злоупотреблениях.

Сам факт, что на Украине включен антикриз с увольнением министров, разгоном наблюдательного совета, подтверждает правдивость данных [о коррупции]. От того, как это воспримут в ЕС и США, будет зависеть дальнейшее финансирование Украины. Полностью отказаться от помощи Киеву страны Европы не смогут. Но отдельные национальные государства получают достаточно емкую подтвержденную аргументацию, чтобы настаивать как минимум на снижении объема финансирования Киева, — пояснил Мирошник.

По его словам, молчание западных стран в течение уже трех суток красноречиво свидетельствует, что они пытаются осмыслить последствия ситуации для себя. Посол подчеркнул, что никаких опровержений или попыток развивать эту тему с их стороны не последовало, а это косвенно доказывает ответственность ЕС и США за развитие коррупции.

В данной истории с коррупционным скандалом на Украине западные страны уже третьи сутки продолжают хранить молчание, пытаясь переварить, каким же образом эта ситуация может для них аукнуться. Никаких опровержений, никаких попыток развивать эту тему у них нет. То есть они активно задействованы в содержании этого режима и косвенно ответственны за то, что коррупция развивалась, — подытожил Мирошник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что западные спецслужбы могут устранить президента Украины Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала в сфере энергетики. По его мнению, украинского лидера ликвидируют чужими руками.