Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:44

Стало известно, что ждет Зеленского из-за коррупционного скандала в Киеве

Депутат Чепа: западные спецслужбы могут устранить Зеленского чужими руками

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Западные спецслужбы могут устранить президента Украины Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала в сфере энергетики, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, главу киевской администрации ликвидируют чужими руками.

Зеленскому грозит как минимум отстранение от должности и как максимум неутешительные последствия. Самое удобное в таком случае для западных спецслужб — это ликвидировать человека и обвинить в этом кого-то, — заявил Чепа.

Депутат отметил, что положение Зеленского у власти крайне неустойчиво. По его мнению, соратники украинского президента не окажут ему поддержку из-за материальных интересов.

Зеленский пытается найти поддержку среди тех, с кем делился, но знает, что все равно его сдадут. А самое печальное для него, что его уберут от власти скорее из-за денег, чем из-за политики, — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что проведенные Национальным антикоррупционным бюро Украины обыски у приближенных Зеленского являются ответом на его политику. Антикоррупционные действия последовали после попыток нанести ущерб работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Украина
НАБУ
Владимир Зеленский
коррупция
президенты
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестович предрек Зеленскому политическую катастрофу
Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова
«Ренессанс Капитал» получил добро на выкуп Ситибанка
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.