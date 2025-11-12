Стало известно, что ждет Зеленского из-за коррупционного скандала в Киеве Депутат Чепа: западные спецслужбы могут устранить Зеленского чужими руками

Западные спецслужбы могут устранить президента Украины Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала в сфере энергетики, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, главу киевской администрации ликвидируют чужими руками.

Зеленскому грозит как минимум отстранение от должности и как максимум неутешительные последствия. Самое удобное в таком случае для западных спецслужб — это ликвидировать человека и обвинить в этом кого-то, — заявил Чепа.

Депутат отметил, что положение Зеленского у власти крайне неустойчиво. По его мнению, соратники украинского президента не окажут ему поддержку из-за материальных интересов.

Зеленский пытается найти поддержку среди тех, с кем делился, но знает, что все равно его сдадут. А самое печальное для него, что его уберут от власти скорее из-за денег, чем из-за политики, — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что проведенные Национальным антикоррупционным бюро Украины обыски у приближенных Зеленского являются ответом на его политику. Антикоррупционные действия последовали после попыток нанести ущерб работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.