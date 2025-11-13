Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 03:24

У ЕК появились опасения относительно долговой устойчивости Украины

Домбровскис: ЕС теперь не может предоставлять Киеву обычные кредиты

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Еврокомиссии есть сомнения относительно долговой устойчивости Украины, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав минфинов стран ЕС. По его словам, в связи с этим предоставление обычных кредитов Киеву больше невозможно.

Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты. Другие варианты (кроме активов ЦБ РФ. — NEWS.ru.), которые мы рассматриваем, возложат более значительное финансовое бремя на государства — члены ЕС, — сказал он.

Ранее западные СМИ сообщили, что из-за задержки выплаты репарационного кредита Украине странам Европейского союза придется искать альтернативные источники финансирования в своих бюджетах. Весной у Киева могут закончиться финансовые резервы, и Европейская комиссия активизировала переговоры с Бельгией.

До этого выяснилось, что Еврокомиссия рассматривает два альтернативных способа финансирования Украины: использование средств из общего долга ЕС или прямые взносы и гранты от стран-членов. Оба предложения будут изложены в официальном документе для правительств стран — членов ЕС. В Еврокомиссии считают репарационный кредит предпочтительным, несмотря на возражения Бельгии, заблокировавшей эту инициативу на октябрьском саммите.

Евросоюз
Украина
кредиты
Еврокомиссия
У ЕК появились опасения относительно долговой устойчивости Украины
