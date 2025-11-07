Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 09:53

Назван главный риск для ЕС, если Киеву задержат репарационный кредит

Politico: задержка кредита Киеву вынудит страны ЕС искать средства в бюджетах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за задержки выплаты репарационного кредита Украине странам Европейского союза придется искать альтернативные источники финансирования в своих бюджетах, передает Politico. Весной у Киева могут закончиться финансовые резервы, и Европейская комиссия активизировала переговоры с Бельгией, которая против выделения Украине €140 млрд.

По информации издания, если переговоры не принесут ожидаемых результатов, европейским странам придется искать средства для поддержки Украины в своих национальных бюджетах. В случае успешного убеждения Бельгии, Европейская комиссия планирует в ближайшие недели официально представить законопроект о репарационном кредите.

Процесс усложняется из-за необходимости согласования законопроекта с Европарламентом, что может затянуть его принятие и поставить под угрозу планы Еврокомиссии по предоставлению финансовой помощи в размере €140 млрд к апрелю. К этому времени у Киева, по прогнозам, могут закончиться денежные средства.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает два альтернативных способа финансирования Украины: использование средств из общего долга ЕС или прямые взносы и гранты от стран-членов. Оба предложения будут изложены в официальном документе для правительств стран-членов ЕС. При этом в Еврокомиссии считают «репарационный кредит» предпочтительным, несмотря на возражения Бельгии, заблокировавшей эту инициативу на октябрьском саммите.

кредиты
задержки
Украина
Евросоюз
