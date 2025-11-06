Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 07:21

Еврокомиссия готовит две альтернативы «репарационному кредиту» Украине

ЕК рассматривает совместный долг и гранты ЕС для финансирования Украины

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия рассматривает два альтернативных способа финансирования Украины вместо так называемого «репарационного кредита», который подразумевает использование российских замороженных активов, сообщает Euractiv со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, первый предполагает использование средств от совместного долга ЕС, второй — прямые взносы и гранты от государств-участников объединения.

Европейская комиссия рассматривает возможность покрытия колоссального дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов, — говорится в материале.

Оба варианта будут представлены в официальном документе, направленном правительствам стран — членов Евросоюза. При этом, как отмечают источники, в Еврокомиссии по-прежнему считают «репарационный кредит» наиболее предпочтительным вариантом, несмотря на противодействие Бельгии, которая заблокировала эту инициативу на октябрьском саммите лидеров ЕС.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для реагирования на возможную конфискацию ее активов. По его словам, в ЕС «почувствуют ответ» Москвы.

Европа
Еврокомиссия
финансирование
Украина
активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панжинский оценил конфликт между Устюговым и Большуновым
Кому не нужно платить за парковку в Волгограде: все льготы
Банкам заплатят за возврат украденных денег: как это отразится на клиентах
«Князь Вещий Олег» начал обманывать ВСУ на передовой
ВСУ атаковали город под Костромой
Названо имя самого сексуального мужчины в мире
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Спасательная операция на месте крупного ДТП с поездом попала на видео
К Земле приближаются сильные магнитные бури уровня G4
Освобождение Купянска, НАТО калечит ВСУ: новости СВО к утру 6 ноября
Стало известно, как Европа спасает свою экологию за счет Украины
Бойцы ВСУ переходят на новый мессенджер
Мощный взрыв на заводе в Миссисипи попал на видео
Еврокомиссия готовит две альтернативы «репарационному кредиту» Украине
В Госдуме раскрыли размер пенсии в 2026 году
Банки начали отклонять более половины заявок на ипотеку
Хирург объяснил, каким людям лучше не делать пластических операций
Составлен список продуктов, способствующих сжиганию жира
В Миссисипи взорвался завод по производству аммиака
Онищенко отверг идею сокращения летних каникул для начальных классов
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.