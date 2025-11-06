Еврокомиссия готовит две альтернативы «репарационному кредиту» Украине ЕК рассматривает совместный долг и гранты ЕС для финансирования Украины

Еврокомиссия рассматривает два альтернативных способа финансирования Украины вместо так называемого «репарационного кредита», который подразумевает использование российских замороженных активов, сообщает Euractiv со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, первый предполагает использование средств от совместного долга ЕС, второй — прямые взносы и гранты от государств-участников объединения.

Европейская комиссия рассматривает возможность покрытия колоссального дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов, — говорится в материале.

Оба варианта будут представлены в официальном документе, направленном правительствам стран — членов Евросоюза. При этом, как отмечают источники, в Еврокомиссии по-прежнему считают «репарационный кредит» наиболее предпочтительным вариантом, несмотря на противодействие Бельгии, которая заблокировала эту инициативу на октябрьском саммите лидеров ЕС.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для реагирования на возможную конфискацию ее активов. По его словам, в ЕС «почувствуют ответ» Москвы.