Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 04:51

В МИД пообещали ЕС ощутимый ответ на конфискацию активов России

МИД РФ: в ЕС ощутят ответ на возможную конфискацию российских активов

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для реагирования на возможную конфискацию ее активов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко «Известиям». По его словам, в ЕС «почувствуют ответ» Москвы.

Брюссель и другие европейские столицы, особенно рьяно поддерживающие идею фактической конфискации российских денег, могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования. Наш ответ в ЕС почувствуют, — констатировал дипломат.

Грушко подчеркнул, что отказ от соблюдения права собственности России приведет к подрыву доверия к финансовому сектору ЕС. Последует мощный отток капиталов и весь мир это понимает, добавил Грушко.

Ранее издание The European Conservative заявило, что конфискация замороженных активов России со стороны ЕС станет проявлением лицемерия и воровства. По мнению авторов, это подорвет доверие к западной банковской системе и спровоцирует отток капитала в альтернативные финансовые инструменты, включая золото, юань и системы БРИКС.

До этого журнал Strategic Culture предупредил о серьезных последствиях для западных экономик от одобрения так называемого «репарационного кредита» для Украины. По мнению издания, такие действия могут стать финансовой и политической бомбой для европейской стабильности.

Евросоюз
активы
Россия
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ попытались атаковать четыре района Ростовской области
Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Краснов указал на важный нюанс защиты интересов в суде
ВСУ перестали перебрасывать резервы на Сумское направление
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 ноября
В России впервые отмечают новый профессиональный праздник
Российский боец рассказал, как разведчик ВСУ попал в плен ВС РФ
Стоматолог раскрыла, как облегчить рост зубов мудрости
Английский клуб прервал победную серию «Реала» в Лиге Чемпионов
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Сургуте
«Злодеи из скандинавских стран»: Панжинский о недопуске российских лыжников
В МИД пообещали ЕС ощутимый ответ на конфискацию активов России
Аэропорт Самары закрыли для приема и отправки рейсов
В Госдуме напомнили автолюбителям о штрафах за лысую зимнюю резину
Зеленский вручил награды военным с эмблемами СС
Россиянам назвали лучшие способы избавиться от запаха старой мебели
Названо число жертв крушения самолета у аэропорта Луисвилла в США
Краснов указал на необходимость единообразной судебной практики в России
Биография, личная жизнь, карьера, смерть: как жил Юрий Николаев
Мерц и фон дер Ляйен отказались от саммита СЕЛАК из-за Трампа
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.