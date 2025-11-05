Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для реагирования на возможную конфискацию ее активов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко «Известиям». По его словам, в ЕС «почувствуют ответ» Москвы.

Брюссель и другие европейские столицы, особенно рьяно поддерживающие идею фактической конфискации российских денег, могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования. Наш ответ в ЕС почувствуют, — констатировал дипломат.

Грушко подчеркнул, что отказ от соблюдения права собственности России приведет к подрыву доверия к финансовому сектору ЕС. Последует мощный отток капиталов и весь мир это понимает, добавил Грушко.

Ранее издание The European Conservative заявило, что конфискация замороженных активов России со стороны ЕС станет проявлением лицемерия и воровства. По мнению авторов, это подорвет доверие к западной банковской системе и спровоцирует отток капитала в альтернативные финансовые инструменты, включая золото, юань и системы БРИКС.

До этого журнал Strategic Culture предупредил о серьезных последствиях для западных экономик от одобрения так называемого «репарационного кредита» для Украины. По мнению издания, такие действия могут стать финансовой и политической бомбой для европейской стабильности.