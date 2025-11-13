Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названы самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в 2026 году

Финаналитик Валиуллова: в 2026 году будут больше платить узким IT-специалистам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спрос на специалистов в сферах IT, инженерии и здравоохранения сохранится на высоком уровне в 2026 году, заявила NEWS.ru финансовый аналитик, основатель компании «Надежный выбор» Олеся Валиуллова. Но внутри этих направлений может произойти перераспределение уровня доходов. Больше всего платить будут обладателям уникальных компетенций в области разработки и внедрения искусственного интеллекта и обеспечения кибербезопасности, считает эксперт.

В 2026 году сохранится высокий спрос на специалистов в сферах информационных технологий, инженерии и здравоохранения. Однако может произойти перераспределение уровня доходов внутри этих направлений. Наибольшее вознаграждение будут получать специалисты, обладающие уникальными компетенциями в области разработки и внедрения искусственного интеллекта, обеспечения кибербезопасности, автоматизации производственных процессов и управления логистикой, — сказала Валиуллова.

Также, по ее словам, останется востребованным и низкоквалифицированный персонал, такой как грузчики, курьеры и складские работники. Это связано с тем, что автоматизировать эти области в короткие сроки технологически невозможно, пояснила она.

Ранее стало известно, что наиболее высокооплачиваемую вакансию на московском рынке труда в октябре возглавила должность генерального директора компании, занимающейся беспилотной авиацией. Соискателю на эту позицию предлагается от 1 млн рублей в месяц.

