Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве Вакансия гендиректора в сфере БПЛА стала самой высокооплачиваемой в Москве

Наиболее высокооплачиваемую вакансию на московском рынке труда в октябре возглавила должность генерального директора компании, занимающейся беспилотной авиацией, рассказала карьерный эксперт Ольга Бухвалова в беседе с ТАСС. По ее словам, соискателю на эту позицию предлагается от 1 млн рублей в месяц.

Для занятия руководящего поста в сфере беспилотников требуется значительный управленческий стаж, составляющий более шести лет, а также глубокое понимание отраслевой специфики. В пятерку лидеров по уровню дохода также вошли вакансии исполнительного директора с заработком от 700 тыс. рублей и директора завода с окладом в 650 тыс. рублей.

Не менее примечательной является вакансия менеджера в департамент международной недвижимости. При формальном отсутствии требований к опыту указан неограниченный уровень дохода от 570 тыс. [рублей], что объясняется процентной системой оплаты при успешном выполнении плана, — сказала Бухвалова.

Эксперт отметила, что в рейтинг высокооплачиваемых предложений неожиданно попала позиция монтажника лифтов с потенциальным заработком до 700 тыс. рублей. Освоить эту востребованную профессию можно в специализированном учебном центре «Профессии будущего» всего за два месяца.

Кроме того, в центре доступно краткосрочное обучение на менеджера по продажам, которое длится полтора месяца. В ходе программы студенты получают практические навыки, максимально приближенные к работе в крупных торговых сетях, что позволяет им быстро трудоустроиться.

Ранее экономист Илья Мосягин рассказал, что в следующем году россияне, которые заняты в информационных технологиях, здравоохранении, финансовом секторе и добыче полезных ископаемых, будут получать зарплату более 200 тыс. рублей. В этот список также вошли сотрудники сферы страхования и производства табачных изделий.