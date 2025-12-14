Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 00:29

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 декабря 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
14 декабря — дата, когда в воздухе чувствуется ожидание зимних чудес, а календарь буквально пестрит памятными событиями, редкими традициями и важными годовщинами. Если вы хотите узнать, какой сегодня день, какой сегодня праздник и что отмечают сегодня в России и мире, — этот обзор собрал все самое интересное.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Прежде чем перечислить основные торжества, стоит отметить, что 14 декабря объединяет как древние религиозные традиции, так и современные культурные инициативы.

Ханука (Праздник свечей) — Израиль

В этот день начинается один из самых светлых еврейских праздников — Ханука. В израильских домах зажигают ханукию, вспоминают чудо масла и собираются всей семьей.

Всемирный день зажженных свечей

Особенный и трогательный международный день. Миллионы людей зажигают свечи в память о тех, кого уже нет рядом, создавая цепь тепла и поддержки по всему миру.

Всемирный день хорового пения

Если вы любите гармонию голосов, то этот праздник — ваш. По традиции хоры дают концерты, а любители — собираются, чтобы петь вместе. Музыка в этот день звучит особенно объединяюще.

День обезьян

Веселый и неформальный праздник, который отмечают любители животных. Отличный повод вспомнить о наших близких родственниках.

Эти события отражают то, какие праздники отмечают 14 декабря и что отмечают сегодня в мире в самом широком смысле.

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Необычные праздники и памятные события

Если вам хочется чего-то совсем оригинального, то загляните в календарь необычных дат. Сегодня там тоже есть чем вас удивить.

День бесплатной доставки

Интернет-магазины иногда устраивают акции именно 14 декабря. Отличный повод купить подарки к Новому году без дополнительных затрат.

День рыбной похлебки с чесноком

Теплый зимний праздник, который пришел из кулинарных традиций американских штатов. Причина приготовить густую ароматную похлебку — более чем достойная.

День выпускания птиц души

Философская дата, смысл которой — в избавлении от тяжелых мыслей, отпускании обид и эмоциональном освобождении. Очень созвучно предновогоднему настроению.

Вот такие необычные праздники в мире встречаются 14 декабря.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для тех, кто интересуется духовными традициями, эта дата тоже значима. Ниже — основные события, которые отражают, какой церковный праздник отмечается сегодня.

День памяти Пророка Наума

В народе говорили: «Наум наставит на ум», и этот день считался подходящим для начала учебы. Наум — образ человека мудрого, прозорливого и строгого к истине.

День Праведного Филарета Милостивого

Святой, известный своей щедростью и добротой. О нем говорили как о человеке, который не мог пройти мимо чужой беды. Память Филарета вдохновляет на милосердие и заботу о ближних.

Памятные даты и события: что произошло 14 декабря в разные годы?

Ниже — ключевые исторические события, которые произошли именно 14 декабря:

Торговые ряды на Красной площади в Москве Торговые ряды на Красной площади в Москве Фото: РИА Новости

  • 1893 — в Москве торжественно открыты Верхние торговые ряды — сегодня знаменитый ГУМ.

  • 1900 — опубликовано квантовое учение Макса Планка, положившее начало новой физике.

  • 1911 — экспедиция Руаля Амундсена достигла Южного полюса.

  • 1943 — утвержден Государственный гимн СССР, так называемый сталинский.

  • 1947 — Иосиф Сталин подписал постановление о денежной реформе и отмене продуктовых карточек.

  • 1958 — третья советская антарктическая экспедиция во главе с Евгением Толстиковым достигла Полюса недоступности в Антарктиде.

  • 1994 — первое спутниковое вещание на территории бывшего СССР — трансляция Международного Славянского канала.

  • 1998 — начала работу радиостанция «Наше радио».

  • 2004 — открыт французский виадук Мийо, самый высокий мост мира.

Виадук Мийо Виадук Мийо Фото: imago stock&people/Global Look Press

Кто родился и кто умер 14 декабря?

Чтобы завершить картину дня, вспомним заметных людей, связанных с этой датой.

Родились

Николай Щербина (1821) — русский поэт, известный сборником «Греческие стихотворения», где он воспевал античную красоту и ясность мысли.

Георг VI (1895) — король Великобритании, который провел страну через Вторую мировую войну, его правление ознаменовалось распадом Британской империи. Отец королевы Елизаветы II.

Николай Басов (1922) — советский физик, один из создателей лазера, нобелевский лауреат. Его идеи легли в основу квантовой электроники и технологий будущего.

Умерли

Андрей Сахаров (1989) — физик, академик, создатель водородной бомбы, а затем убежденный правозащитник и борец за свободу. Лауреат Нобелевской премии мира.

Михаил Шура-Бура (2008) — один из основателей отечественного программирования, человек, стоявший у истоков советских ЭВМ.

Борис Черток (2011) — выдающийся инженер-ракетчик, сподвижник конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Участвовал в создании систем управления первых космических аппаратов.

Вот так выглядит насыщенный и многогранный календарь 14 декабря — день, который объединяет науку, историю, культуру, духовные традиции и память о выдающихся людях. Если вы искали ответ на вопрос, какой сегодня праздник, теперь картина полностью ясна.

