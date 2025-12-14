Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 декабря 2025 года

14 декабря — дата, когда в воздухе чувствуется ожидание зимних чудес, а календарь буквально пестрит памятными событиями, редкими традициями и важными годовщинами. Если вы хотите узнать, какой сегодня день, какой сегодня праздник и что отмечают сегодня в России и мире, — этот обзор собрал все самое интересное.
Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?
Прежде чем перечислить основные торжества, стоит отметить, что 14 декабря объединяет как древние религиозные традиции, так и современные культурные инициативы.
Ханука (Праздник свечей) — Израиль
В этот день начинается один из самых светлых еврейских праздников — Ханука. В израильских домах зажигают ханукию, вспоминают чудо масла и собираются всей семьей.
Всемирный день зажженных свечей
Особенный и трогательный международный день. Миллионы людей зажигают свечи в память о тех, кого уже нет рядом, создавая цепь тепла и поддержки по всему миру.
Всемирный день хорового пения
Если вы любите гармонию голосов, то этот праздник — ваш. По традиции хоры дают концерты, а любители — собираются, чтобы петь вместе. Музыка в этот день звучит особенно объединяюще.
День обезьян
Веселый и неформальный праздник, который отмечают любители животных. Отличный повод вспомнить о наших близких родственниках.
Эти события отражают то, какие праздники отмечают 14 декабря и что отмечают сегодня в мире в самом широком смысле.
Необычные праздники и памятные события
Если вам хочется чего-то совсем оригинального, то загляните в календарь необычных дат. Сегодня там тоже есть чем вас удивить.
День бесплатной доставки
Интернет-магазины иногда устраивают акции именно 14 декабря. Отличный повод купить подарки к Новому году без дополнительных затрат.
День рыбной похлебки с чесноком
Теплый зимний праздник, который пришел из кулинарных традиций американских штатов. Причина приготовить густую ароматную похлебку — более чем достойная.
День выпускания птиц души
Философская дата, смысл которой — в избавлении от тяжелых мыслей, отпускании обид и эмоциональном освобождении. Очень созвучно предновогоднему настроению.
Вот такие необычные праздники в мире встречаются 14 декабря.
Церковные и религиозные праздники сегодня
Для тех, кто интересуется духовными традициями, эта дата тоже значима. Ниже — основные события, которые отражают, какой церковный праздник отмечается сегодня.
День памяти Пророка Наума
В народе говорили: «Наум наставит на ум», и этот день считался подходящим для начала учебы. Наум — образ человека мудрого, прозорливого и строгого к истине.
День Праведного Филарета Милостивого
Святой, известный своей щедростью и добротой. О нем говорили как о человеке, который не мог пройти мимо чужой беды. Память Филарета вдохновляет на милосердие и заботу о ближних.
Памятные даты и события: что произошло 14 декабря в разные годы?
Ниже — ключевые исторические события, которые произошли именно 14 декабря:
1893 — в Москве торжественно открыты Верхние торговые ряды — сегодня знаменитый ГУМ.
1900 — опубликовано квантовое учение Макса Планка, положившее начало новой физике.
1911 — экспедиция Руаля Амундсена достигла Южного полюса.
1943 — утвержден Государственный гимн СССР, так называемый сталинский.
1947 — Иосиф Сталин подписал постановление о денежной реформе и отмене продуктовых карточек.
1958 — третья советская антарктическая экспедиция во главе с Евгением Толстиковым достигла Полюса недоступности в Антарктиде.
1994 — первое спутниковое вещание на территории бывшего СССР — трансляция Международного Славянского канала.
1998 — начала работу радиостанция «Наше радио».
2004 — открыт французский виадук Мийо, самый высокий мост мира.
Виадук Мийо
Кто родился и кто умер 14 декабря?
Чтобы завершить картину дня, вспомним заметных людей, связанных с этой датой.
Родились
Николай Щербина (1821) — русский поэт, известный сборником «Греческие стихотворения», где он воспевал античную красоту и ясность мысли.
Георг VI (1895) — король Великобритании, который провел страну через Вторую мировую войну, его правление ознаменовалось распадом Британской империи. Отец королевы Елизаветы II.
Николай Басов (1922) — советский физик, один из создателей лазера, нобелевский лауреат. Его идеи легли в основу квантовой электроники и технологий будущего.
Умерли
Андрей Сахаров (1989) — физик, академик, создатель водородной бомбы, а затем убежденный правозащитник и борец за свободу. Лауреат Нобелевской премии мира.
Михаил Шура-Бура (2008) — один из основателей отечественного программирования, человек, стоявший у истоков советских ЭВМ.
Борис Черток (2011) — выдающийся инженер-ракетчик, сподвижник конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Участвовал в создании систем управления первых космических аппаратов.
Вот так выглядит насыщенный и многогранный календарь 14 декабря — день, который объединяет науку, историю, культуру, духовные традиции и память о выдающихся людях. Если вы искали ответ на вопрос, какой сегодня праздник, теперь картина полностью ясна.