11 декабря 2025

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 декабря 2025 года

Чтобы понять, какой сегодня день, какие традиции, памятные события и религиозные даты отмечаются 11 декабря 2025 года, рассмотрим весь список праздников и исторических годовщин, связанных с этой датой. Материал поможет узнать, какой сегодня день в России, какие события важны для мира и то, какие даты стоит помнить.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вас интересует, какие праздники отмечают 11 декабря, то дата действительно насыщена значимыми международными и российскими событиями. Этот день объединяет экологические, культурные и социальные инициативы разных стран.

Международный день гор ежегодно подчеркивает важность сохранения горных экосистем, которые являются домом для миллионов людей и источником пресной воды. Дата напоминает о необходимости бережного отношения к природным ресурсам.

Особое место занимает Международный день танго — праздник страсти, искусства и ритма, вдохновленный творчеством выдающегося аргентинского мастера Карлоса Гарделя. В разных странах проходят концерты, фестивали и танцевальные марафоны.

Также отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Организации здравоохранения проводят тематические лекции, рассказывают о профилактике заболевания и принципах здорового образа жизни.

В России 11 декабря связано с важными государственными датами: Днем Андреевского флага, символа морской славы, и Днем памяти русских солдат, погибших в Чечне, когда вспоминают героев, отдавших жизнь при исполнении служебного долга.

Эти даты помогают понять, что отмечают сегодня в мире и что отмечают сегодня в России: от событий общечеловеческого масштаба до отечественных памятных дней.

Необычные праздники и памятные события

Тем, кто любит коллекционировать необычные праздники в мире, эта дата тоже подарит поводы для улыбки. 11 декабря отмечают сразу несколько нестандартных тематических дней, которые создают легкое настроение.

Например, День колец из лапши — забавный праздник для тех, кто любит оригинальную кухню и кулинарные эксперименты. В этот день хозяйки и рестораны готовят необычные блюда и делятся рецептами.

Не менее веселым считается День северного сияния в холодильнике — юмористическая дата, напоминающая о том, что порядок на кухне тоже может приносить радость.

Такие события позволяют взглянуть на календарь под другим углом и привносят яркость в обычные будни.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для тех, кто интересуется, какой сегодня религиозный праздник, 11 декабря имеет особое значение.

Православная традиция в этот день чтит преподобномученика Стефана Нового, стойко выдержавшего испытания за веру. Верующие вспоминают и мученика Иринарха Севастийского и семь жен, которые мужественно перенесли страдания.

Также празднуется память святителя Феодора Ростовского, архиепископа, оставившего значимое духовное наследие, и священномученика Серафима (Чичагова), митрополита, прославившегося пастырской деятельностью.

Эти даты отражают духовную силу и историческую глубину православия, которые особенно важны для понимания традиций.

Памятные даты и события: что произошло 11 декабря в разные годы?

История дня 11 декабря изобилует фактами, которые расширяют представление о том, какие исторические события стоит вспомнить сегодня.

В 1618 году между Российским царством и Речью Посполитой было заключено Деулинское перемирие, остановившее затяжной военный конфликт и на долги годы установившее границы между странами.

В 1659 году Новая Курляндия после осады капитулировала перед силами Республики Соединенных Провинций, что изменило баланс влияния в регионе.

11 декабря 1699 года Петр I утвердил Андреевский флаг как официальный символ российского флота — событие, важное для всей морской истории страны.

В 1802 году появился указ о создании первой постоянной пожарной команды Санкт-Петербурга — шаг к повышению безопасности городского населения.

Из событий ХХ века примечателен 1946 год — организация при ООН Детского фонда ЮНИСЕФ, который и сегодня помогает детям по всему миру.

В 1999 году в Москве открыли станцию метро «Дубровка», а в 2000 году в США началась эксплуатация скоростных поездов Acela Express.

В 2008 году к 90-летию Александра Солженицына был открыт его официальный сайт.

Кто родился и кто умер 11 декабря?

Перед тем как перейти к именам, важно отметить: эта дата дала миру многих талантливых и выдающихся людей, чья деятельность оставила след в литературе, искусстве, спорте и общественной жизни.

Родились:

Александр Солженицын (1918) — русский писатель, публицист, нобелевский лауреат, чьи произведения стали голосом правды о советской эпохе.

Николай Озеров (1922) — советский теннисист, актер театра и легендарный спортивный комментатор, чьи репортажи слушала вся страна.

Михаил Светин (1930) — советский и российский актер театра и кино, народный артист России, любимый зрителями за яркий характерный стиль.

Умерли:

Сидор Ковпак (1967) — государственный и военный деятель, дважды Герой Советского Союза.

Бетти Пейдж (2008) — фотомодель и актриса.

Галина Вишневская (2012) — оперная певица, режиссер, педагог, народная артистка СССР.

Этот календарный обзор помогает точно понять, какой сегодня праздник, какие события произошли в прошлом и какие даты достойны внимания. 11 декабря — это сочетание культурных, духовных, исторических и необычных праздников, позволяющих взглянуть на день объемно и содержательно.

