Украина направила официальный ответ на американский проект плана по урегулированию кризиса администрации президента США Дональда Трампа, указал журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в социальной сети X. Согласно данным агентства Bloomberg, Киев передал Вашингтону переработанную версию документа.

Украина в среду представила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США, рассказали мне украинские и американские официальные лица, — отметил журналист.

Bloomberg также сообщает о разработке европейскими странами трех отдельных документов, касающихся урегулирования конфликта. Первый должен отразить общее видение условий прекращения боевых действий, второй будет посвящен гарантиям безопасности для Киева, а третий сосредоточится на вопросах восстановления страны.

Ранее сообщалось, что недавнее интервью Трампа, в котором он призвал провести выборы на Украине, спутало карты президента Украины Владимира Зеленского. Он пересмотрел свою риторику и начал публично «переобуваться» в вопросах Крыма и НАТО. По мнению политобозревателя Владимира Скачко, украинский политик осознал реальную угрозу смещения, поскольку в честных выборах ему не победить.