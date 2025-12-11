Ограничения на полеты введены в одном из главных аэропортов России

Ограничения на полеты введены в одном из главных аэропортов России Росавиация ввела временные запреты на полеты в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, инициированные меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ограничения затронут все рейсы, запланированные к прибытию и вылету из международного аэропорта Шереметьево. Данная мера является стандартной практикой в гражданской авиации и может быть связана с различными оперативными причинами. Точные причины для принятия экстренного решения на данный момент не указываются.

Временные ограничения в работе аэропорта Шереметьево будут действовать до особого распоряжения Росавиации. Пассажирам, планирующим вылет из аэропорта, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у своих авиаперевозчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над территорией столицы был уничтожен беспилотный летательный аппарат. По его словам, воздушную цель ликвидировали силы противовоздушной обороны Министерства обороны России. Подробности о возможных последствиях пока не озвучивались и на данный момент уточняются.