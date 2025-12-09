ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 17:46

В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево

Росавиация: в Шереметьево часть рейсов перенаправлена на запасные аэродромы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства аэропорт Шереметьево осуществляет прием и отправку рейсов в особом режиме, сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он отметил, что несколько воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы.

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. <…> Несколько самолетов «ушли» на запасные аэродромы, — написал пресс-секретарь ФАВТ.

Кореняко уточнил, что временные ограничения привели к корректировкам в расписании части запланированных полетов. Все принятые меры направлены на обеспечение максимального уровня безопасности пассажирских перевозок.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Как уточнил представитель Росавиации, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Россия
Шереметьево
Росавиация
аэропорты
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судью из Новгородской области обвинили во взятке
Политолог раскрыл причину гонений на православие на Украине
Путин определил главную задачу после завершения СВО
Раскрыто, отменят ли оппоненты Трампа его план вывести войска из Европы
В России таможенные склады оказались забиты алкоголем накануне Нового года
Путин созвонится с известным режиссером после жалоб на запрет его фильмов
«В меру»: Путин высказался о росте тарифов
В Шереметьево рассказали о последствиях введения ограничений
Путин объяснил, в чем российский закон об иноагентах мягче американского
Названо условие, при котором Euroclear лишится российских активов
Долину не включили в список финалистов популярной премии
Стали известны финалисты «Виктории‑2026»
Генштаб армии Белоруссии сравнил обстановку вокруг страны с 1941 годом
«Запрет»: в Госдуме приняли важное решение по Байкалу
Путин предложил переосмыслить подход к паллиативной помощи
Появились новые подробности поиска погибших при крушении Ан-22
В Петербурге резко упало производство одного вида продукции
Россия стала рекордсменом в покупке грузинских яблок
Великобритания добавила в черный список известного российского политолога
Пассажир лайнера Royal Caribbean впал в буйство после 33 коктейлей и умер
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.