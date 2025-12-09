В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево

Из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства аэропорт Шереметьево осуществляет прием и отправку рейсов в особом режиме, сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он отметил, что несколько воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы.

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. <…> Несколько самолетов «ушли» на запасные аэродромы, — написал пресс-секретарь ФАВТ.

Кореняко уточнил, что временные ограничения привели к корректировкам в расписании части запланированных полетов. Все принятые меры направлены на обеспечение максимального уровня безопасности пассажирских перевозок.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Как уточнил представитель Росавиации, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.