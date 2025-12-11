После атаки ВСУ на Воронеж началась эвакуация жителей поврежденного дома Гусев: из поврежденного при атаке ВСУ дома в Воронеже эвакуировано 80 человек

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины были повреждены несколько многоквартирных домов, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. В одном из них произошло обрушение лестничной клетки, и из здания были временно эвакуированы 80 человек.

По информации Гусева, для них в образовательном учреждении был организован пункт временного размещения. Эвакуированных доставят на место в автобусах.

Возникло и было оперативно ликвидировано возгорание в административном здании. Кроме того, из-за повреждения линии электропередач наблюдаются перебои в электроснабжении нескольких улиц, — написал губернатор.

Из-за повреждения обломками украинского дрона технологические элементы сетей теплоснабжения в некоторых многоквартирных домов в левобережной части города и в нескольких зданиях в правобережной части может наблюдаться снижение температуры теплоносителя, предупредил Гусев. на месте была оказана медицинская помощь человеку, с обострившимся из-за стресса хроническим заболеванием. Информации о других пострадавших глава региона не располагает.

Ранее премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения. Под удары попали 10 жилых домов.