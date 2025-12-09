В Шереметьево рассказали о последствиях введения ограничений В Шереметьево 14 рейсов ушли на запасные аэродромы на фоне ограничений

В международном аэропорту Шереметьево продолжают действовать введенные временные ограничения на использование воздушного пространства, из-за чего 14 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Еще 16 рейсов полностью отменены.

Имеются корректировки в расписании полетов. 14 рейсов ушли на запасные аэродромы, 16 рейсов отменено, — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее в воздушном пространстве международного аэропорта Шереметьево были введены временные ограничения. Данная мера была связана с введением плана «ковер». В воздушной гавани предупредили, что из-за этих ограничений процесс обслуживания рейсов может занимать больше времени. Пассажиров просили заранее подготовиться к возможным задержкам.

Как сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко, аналогичные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали и в аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино». Он пояснил, что эти меры принимаются для обеспечения необходимого уровня безопасности полетов гражданской авиации.