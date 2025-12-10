Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 декабря 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 декабря 2025 года

10 декабря — дата, которая насыщена как международными событиями, так и значимыми российскими датами. Этот день напоминает о важности прав человека, о культурных, исторических и духовных традициях разных народов. Если вы хотите узнать, какой сегодня день, какие важные события происходили в прошлые годы и кого принято поздравлять, здесь собрана самая полная информация о дате 10 декабря.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Узнавая, какие праздники отмечают 10 декабря, становится ясно, что дата сочетает торжественные, государственные и культурные события.

Первым стоит отметить День прав человека — международную дату, посвященную принятию Всеобщей декларации прав человека. Ее значение трудно переоценить: она служит напоминанием о необходимости защищать права каждого человека независимо от его происхождения, пола или убеждений.

В России сегодня отмечают День создания службы связи МВД России. Это профессиональный праздник сотрудников важного ведомства, обеспечивающего бесперебойную и надежную связь в системе внутренних дел.

Еще один значимый международный праздник — Международный день прав животных, призванный привлечь внимание к гуманному обращению с живыми существами и ответственному отношению к природе.

Любителей спорта объединяет День футбола, который празднуют в разных странах мира. В этот день чествуют спортсменов, тренеров и поклонников самой популярной игры мира.

Эти события помогают понять, что отмечают сегодня в России и в мире, показывая разнообразие международных и отечественных традиций.

Необычные праздники и памятные события

10 декабря богат и на более редкие, необычные и даже забавные события, которые добавляют дате легкости и праздничного настроения. Именно они позволяют взглянуть на календарь с улыбкой и часто становятся поводом для хорошего настроения.

Например, ежегодно проводится День сидения на окне — дата, которая олицетворяет спокойствие, размышления и уединение. Это своеобразное приглашение остановиться, посмотреть на мир и взять небольшую паузу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще одна важная дата для 10 декабря — День Нобеля. Именно в этот день каждый год происходит вручение Нобелевских премий.

Интересен и культурно-языковой праздник — День марийской письменности, посвященный сохранению и развитию марийской культуры и литературы.

Эти необычные даты отлично иллюстрируют, насколько разнообразными могут быть необычные праздники в мире и как они отражают историю, культуру и традиции разных народов.

Церковные и религиозные праздники сегодня

10 декабря связано и с важными духовными событиями, поэтому тем, кто интересуется, какой существует церковный праздник сегодня, будет полезен следующий обзор.

Главным событием является Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Эта икона считается защитницей и покровительницей православных.

Также сегодня чтят Собор новомучеников и исповедников Радонежских — людей, пострадавших за веру в сложные исторические периоды.

Среди почитаемых святых — великомученик Иаков Персянин, образ которого символизирует стойкость духа, а также святитель Иаков Ростовский, епископ, известный своей мудростью и пастырским служением.

В этот день вспоминают подвиг преподобного Палладия Александрийского, а также отмечают Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде в 1170 году, и обретение мощей благоверного князя Всеволода Новгородского.

Эти даты помогают глубже понять значение, которое имеют для верующих религиозные праздники 10 декабря.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 10 декабря в разные годы?

Исторические события, происходившие 10 декабря, весьма разнообразны и охватывают сферы политики, науки, культуры и общественной жизни. Этот день наполнен моментами, которые изменили ход истории и оказали влияние на разные страны.

В 1520 году произошло событие, оказавшее большое влияние на европейскую историю: Мартин Лютер публично сжег папскую буллу об отлучении, что стало одним из поворотных моментов Реформации.

В 1698 году Петр I учредил первую государственную высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного.

В 1768 году в Лондоне начала работу Королевская академия художеств.

В 1828 году в Санкт-Петербурге основан Технологический институт.

1848 год запомнился избранием Луи Наполеона Бонапарта президентом Французской Республики, что стало началом новой политической эпохи.

Более поздние события тоже важны: в 1949 году создана служба связи МВД СССР, а в 1987 году Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию по литературе.

Кто родился и кто умер 10 декабря?

10 декабря стало днем рождения и ухода из жизни многих известных людей. Перед тем как перечислить имена, важно отметить: эта дата объединяет представителей искусства, науки, спорта и культуры, чьи таланты оказали большое влияние на свои профессии и вдохновили множество последователей.

Родились:

Михаил Румянцев (1901) — артист цирка, известный под именем клоуна Карандаша, народный артист СССР.

Сидни Фокс (1907) — актриса, сыгравшая множество запоминающихся ролей в кино.

Анатолий Тарасов (1918) — легендарный хоккейный и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР, создатель сильнейшей советской хоккейной школы.

Анатолий Тарасов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Умерли:

Карл фон Дрез (1851) — изобретатель, сконструировавший первый велосипед.

Эдуард Рюппель (1884) — ученый-зоолог, исследователь, внесший вклад в развитие биологии.

Альфред Нобель (1896) — шведский химик, инженер и предприниматель, изобретатель динамита и учредитель Нобелевской премии — одной из самых престижных наград мира.

10 декабря — это насыщенный и многогранный день, объединяющий международные, российские, культурные, духовные и исторические события. Он помогает взглянуть на историю человечества через призму важных дат, напоминая о том, насколько разнообразной может быть одна календарная страница.