Известных бьюти-блогеров задержали на юге России при попытке к бегству Адвокат Бутырина: супруги-блогеры Целесте задержаны в Адлере при попытке сбежать

Известных бьюти-блогеров Алекса и Арси Целесте (бывших Алексея и Алену Фроловых) задержали на железнодорожном вокзале в Адлере. Они были объявлены в федеральный розыск по делу о распространении заведомо ложных сведений в отношении врача-косметолога Елены Кондрашовой и ее компании, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Анну Бутырину, представляющей интересы доктора.

После возбуждения уголовного дела блогеры не реагировали на вызов правоохранительных органов, не являлись по повесткам многократно и в итоге были объявлены в федеральный розыск, а 6 декабря были задержаны сотрудниками на ж/д вокзале в Адлере при попытке к бегству, — указала Бутырина.

В своих публикациях блогеры утверждали, что в косметике «Космомедики» содержатся опасные компоненты, представляющие «национальную угрозу». Они также заявляли, что от этой продукции якобы умерла женщина от отека Квинке, а несколько девочек попали в реанимацию.

По данным следствия, лингвистическая экспертиза подтвердила ложность утверждений блогеров. Им вменяется часть 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета), что грозит до пяти лет лишения свободы. В рамках меры пресечения им запрещено покидать Москву и Московскую область без разрешения и пользоваться интернетом.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что блогеры атакуют косметические бренды для продвижения своих товаров за счет дискредитации чужих. Так он прокомментировал поданный на блогеров компанией «Космомедика» иск о клевете на 5 млн рублей.