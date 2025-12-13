Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 16:18

«Наркофюрер неумолим»: Рожин высказался об интернациональных легионах в ВСУ

Рожин: ликвидация интернациональных легионов в ВСУ приведет к бегству наемников

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В ближайшее время ожидается массовое бегство иностранных наемников из ВСУ на фоне данных о ликвидации интернациональных легионов на Украине, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, наемникам не хочется продолжить свою службу в штурмовых войсках.

Многие эксперты уже заявили, что такой подход отпугнет потенциальных иностранных наемников, но наркофюрер неумолим, может оказаться, что это его последняя композиция на рояле, после чего крышка с грохотом захлопнется, — отметил он.

Также военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что решение о расформировании интернациональных легионов ВСУ — крайне неудачный ход, который спровоцирует массовый отток зарубежных наемников. По его словам, легионеры будут бежать, не желая погибать за ничтожные деньги.

Также Рожин заявил, что данные о значительных потерях украинской армии негативно влияют на желание граждан заключать с ней контракт. Военблогер пояснил, что за официальной информацией о пропавших без вести чаще всего скрываются погибшие военнослужащие ВСУ.

Борис Рожин
ВСУ
наемники
бегство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Критика из-за худобы, два развода, гонорар на НГ: как живет Полина Гагарина
Захарова поставила Запад на место в вопросе распоряжения активами России
Популярный блогер-миллионник получил гражданство России
Политика Евросоюза в отношении России напомнила Захаровой театр абсурда
Лыжник Коростелев получил шанс на участие в Олимпиаде
Эстонский депутат сделал важный шаг в протест курсу русофобии
Экологическая повестка Греты Тунберг превратилась для нее в судебную
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье
Зэки и элита ВСУ умирают в боях за Купянск: новости СВО на вечер 13 декабря
Россиян попросили не покупать заранее некоторые продукты на новогодний стол
В Астрахани ищут участника конфликта, в котором избили тренера
Фицо призвал восстановить отношения с Россией
Пленный украинец раскрыл, на что шло командование ВСУ под Северском
«От греха подальше»: в ГД ответили на русофобские рекомендации Евросоюза
«Но вот тряпки!»: Айза пришла в недоумение от трат Собчак на одежду
«Столько лицемерия в жизни не видели»: Фицо о Западе и мире на Украине
Сообщение о минировании поезда из Киева заставило поволноваться молдаван
В постпредстве США раскрыли, куда «сливается» 70% бюджета ООН
Российская лыжница завоевала квоту на участие в олимпийском спринте
Лукашенко объявил о помиловании 123 осужденных из разных стран
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.