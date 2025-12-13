«Наркофюрер неумолим»: Рожин высказался об интернациональных легионах в ВСУ Рожин: ликвидация интернациональных легионов в ВСУ приведет к бегству наемников

В ближайшее время ожидается массовое бегство иностранных наемников из ВСУ на фоне данных о ликвидации интернациональных легионов на Украине, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, наемникам не хочется продолжить свою службу в штурмовых войсках.

Многие эксперты уже заявили, что такой подход отпугнет потенциальных иностранных наемников, но наркофюрер неумолим, может оказаться, что это его последняя композиция на рояле, после чего крышка с грохотом захлопнется, — отметил он.

Также военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что решение о расформировании интернациональных легионов ВСУ — крайне неудачный ход, который спровоцирует массовый отток зарубежных наемников. По его словам, легионеры будут бежать, не желая погибать за ничтожные деньги.

Также Рожин заявил, что данные о значительных потерях украинской армии негативно влияют на желание граждан заключать с ней контракт. Военблогер пояснил, что за официальной информацией о пропавших без вести чаще всего скрываются погибшие военнослужащие ВСУ.