«Ад наяву»: мощный удар «Солнцепека» в зоне СВО попал на видео Рожин опубликовал видео с точным ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек»

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале видео работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». На кадрах видна серия ударов по целям в зоне специальной военной операции.

ТОС-1А «Солнцепек» в зоне СВО — ад наяву, — прокомментировал видео Рожин.

Отмечается, что комплекс предназначен для запуска ракет с термобарическими боевыми частями. Он используется для поддержки войск: «Солнцепек» может поражать живую силу на открытой местности и в укрытии. Также комплекс эффективно воздействует на технику и укрепленные позиции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении точных ударов по позициям Вооруженных сил Украины на Константиновском направлении силами РСЗО «Град» группировки войск «Юг». Огневому поражению артиллерией подверглись выявленные объекты инфраструктуры противника, что привело к значительным потерям в живой силе.

До этого оператор FPV-дрона с позывным Непома рассказал, что расчеты БПЛА отряда спецназа «Анвар» из группировки войск «Север» ударили по бронетехнике иностранных наемников у государственной границы. Модель и марку машины не удалось определить из-за маскировочных сетей, но уничтожение цели подтверждено.