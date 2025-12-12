Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 декабря 2025 года

Плакат на здании Государственной думы РФ в День Конституции РФ

Какой сегодня день — вопрос, который многие задают утром, собираясь на работу или планируя семейные дела. 12 декабря 2025 года собрало в себе целую россыпь событий, торжеств и памятных дат. Если вы ищете, какой сегодня день, какой праздник, что отмечают в России и в мире, — этот обзор поможет разложить все по полочкам.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Прежде чем перейти к списку, стоит отметить, что 12 декабря собрало в себе как государственные, так и международные даты, каждая из которых по-своему отражает дух времени.

День Конституции Российской Федерации

Главный государственный праздник дня — День Конституции. Именно 12 декабря 1993 года основной закон страны был принят всенародным голосованием. Сегодня эту дату отмечают не только официально, но и на бытовом уровне — вспоминают о правах гражданина, о важности законности и социального согласия.

Общероссийский день приема граждан

Ежегодная дата, когда государственные структуры во всей стране проводят личный прием обращений. Для многих это шанс решить бюрократические вопросы быстрее обычного.

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения

Этот день напоминает миру, насколько важно, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому человеку — вне зависимости от места проживания и достатка.

Международный день «Хеви-метал»

Не самый официальный праздник, но весьма популярный среди любителей тяжелых гитарных риффов. Сегодня вспоминают историю музыкального жанра и его влияние на мировую культуру.

Необычные праздники и памятные события — необычные праздники в мире

Если вам хочется чего-то легкого, озорного и немного абсурдного, этот раздел подарит настроение. 12 декабря изобилует забавными и гастрономическими датами.

День придурковатости — прекрасный повод отпустить серьезность и позволить себе немного беззаботности.

День пряничного домика — ароматная и уютная дата, когда многие создают сладкие домики, украшают их глазурью и делятся новогодним настроением.

День почесывания за ухом — день, который сложно воспринимать иначе как с улыбкой. Отличный повод порадовать домашних питомцев.

День амброзии — праздник поклонников сладкого лакомства, которое в некоторых странах считают символом уюта.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Церковные и религиозные праздники — церковный праздник сегодня, религиозный праздник

Православный календарь в этот день предлагает особенный перечень святых, память которых чтится на протяжении веков. Эти имена напоминают о стойкости, смирении и духовном пути.

Мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников — людей, пострадавших за веру в эпоху жестоких гонений.

Мученика Филумена Анкирского — святого, чья судьба отражает преданность христианским убеждениям даже перед лицом смерти.

Преподобного Акакия Синайского — ученика Синайского монастыря, известного по «Лествице» как пример кротости и послушания.

Памятные даты и события: исторические события сегодня

12 декабря оставило богатый след в истории. Перед вами подборка событий, которые в разное время влияли на развитие России и мира.

• 1817 — открытие знаменитого Манежа в Москве.

• 1875 — изобретение дуговой лампы без регулятора, так называемой электрической свечи.

• 1905 — провозглашение Новороссийской республики.

• 1910 — загадочное исчезновение светской львицы Дороти Арнольд в Нью-Йорке.

• 1941 — освобождение Солнечногорска и Сталиногорска в ходе Великой Отечественной войны.

• 1991 — образование музыкальной группы «Лицей».

• 1993 — принятие Конституции России всенародным голосованием.

Кто родился и кто умер 12 декабря?

Чтобы ощутить, каким многогранным может быть один день, стоит вспомнить людей, чьи жизни начались или завершились именно 12 декабря.

Родились

Фрэнк Синатра (1915) — легендарный певец и актер, ставший символом эстрады XX века. Его голос узнают с первых секунд звучания.

Клара Новикова (1946) — яркая артистка эстрады, народная артистка России, чьи номера всегда наполнены теплом и тонким юмором.

Клара Новикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федор Конюхов (1951) — путешественник, священник, человек невероятной силы духа, совершивший несколько кругосветных экспедиций и одиночных переходов через океаны.

Умерли

Яков Гаккель (1945) — инженер и ученый-электротехник, внесший значимый вклад в развитие отечественной техники и авиации.

Николай Амосов (2002) — выдающийся хирург-кардиолог и писатель, чьи работы и методы спасли тысячи жизней.

Клавдия Боярских (2009) — знаменитая лыжница, олимпийская чемпионка, одна из ярких представительниц советского спорта.

Пусть этот обзор поможет вам почувствовать, какой сегодня день, чем он наполнен и почему 12 декабря заслуживает внимания.