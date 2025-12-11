Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети Х резко прокомментировал возможность проведения на Украине референдума по территориальным вопросам. Он расценил это как неприличный жест в сторону США, который заведомо блокирует переговорный процесс.

Поводом для заявления стали слова президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью допустил организацию «всеукраинского референдума» для решения территориальных споров. Медведев допустил, что Киев таким образом саботирует возможность диалога.

Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Все понимают, что референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун, — написал политик.

Ранее Зеленский допустил «всеукраинский» референдум по территориальному вопросу. Однако президент подчеркнул, что пока не знает, как будет проходить голосование.

Позже первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что заявление Зеленского о возможном референдуме является очередной манипуляцией. Депутат подчеркнул, что политик не собирается проводить голосование и лишь пытается «обмануть международное сообщество», создав видимость диалога по урегулированию конфликта.