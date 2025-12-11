Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 22:43

Некоторым релокантам могут запретить жениться

ГД призвала запретить осужденным релокантам получать ряд консульских услуг

Фото: Galina Barbieri/Global Look Press
В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий консульское обслуживание для россиян, осужденных в РФ, но проживающих за рубежом. Им планируют запретить менять паспорта, регистрировать брак и получать иную юридическую помощь, одним из авторов документа стал глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

Инициатива затрагивает граждан с вступившим в силу обвинительным приговором суда либо административным наказанием по ряду статей, включая дискредитацию армии. Согласно проекту, консульствам будет запрещено оказывать таким лицам широкий спектр услуг.

Это касается оформления и замены паспортов, регистрации брака и смены имени, внесения изменений в акты гражданского состояния, а также предоставления правовой помощи в случае задержания за границей. Помимо консульских услуг, законопроект предусматривает и иные ограничительные меры: заморозку активов, запрет на регистрацию в качестве ИП и дистанционное банковское обслуживание, а также приостановку действия водительских удостоверений. Решение о включении в соответствующий список будет принимать Генеральная прокуратура.

Снять ограничения можно будет после отмены приговора, исполнения наказания или возвращения человека в Россию. Для получения социальных и иных выплат из РФ предусмотрено открытие специального рублевого счета. Кроме того, законопроект предлагает механизм назначения ежемесячного пособия для нетрудоспособных близких родственников, ранее проживавших с ограниченным лицом, за счет его замороженных средств.

Ранее сообщалось, что после начала специальной военной операции Россию покинули от 600 тыс. до 900 тыс. человек, однако примерно 400 тыс. российских граждан вернулись домой. Многие вернувшиеся назад россияне испытывают трудности с поиском работы, так как не все работодатели им доверяют.

