Озвучено, сколько релокантов могло вернуться в Россию

После начала специальной военной операции Россию покинули от 600 тыс. до 900 тыс. человек, однако примерно 400 тыс. российских граждан вернулись домой, предположил в разговоре с «Газетой.Ru» член правления Российского союза промышленников и предпринимателей кандидат экономических наук Анатолий Никитин. По его словам, вернувшиеся высококвалифицированные кадры могут поделиться новым опытом.

От 10% до 45% из них вернулись еще в 2022–2024 годах. Возвращение релокантов в Россию — это прежде всего единение народа. Высококвалифицированные специалисты принесут и новый опыт — будут использовать и внедрять наработки иностранных компаний, — отметил собеседник.

По его словам, многие вернувшиеся назад россияне испытывают трудности с поиском работы, так как не все работодатели им доверяют. Никитин также признал, что в России наблюдается демографический спад. В связи с этим он считает необходимым упростить механизмы возвращения релокантов домой.

До этого эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина адвокат Дмитрий Григориади предрек наплыв релокантов. По его мнению, в 2026 году ожидается тенденция по возвращению в Россию. Григориади отметил, что теперь россияне стремятся на родину из-за налогов. Раньше же основной причиной переезда были бытовые трудности.