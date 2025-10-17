России предрекли наплыв релокантов в 2026 году Экономист Григориади: релоканты вернутся в 2026 году из-за налоговых изменений

Усиление тенденции по возвращению в Россию граждан, которые уехали в 2022-2023 годах в другие страны, ожидается в 2026 году, считает адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади. В интервью «Газете.Ru» он отметил, что раньше россияне бежали из заграницы на фоне бытовых трудностей, теперь же — из-за налогов.

Новые правила налогообложения и ужесточение контроля делают сохранение удаленной работы из-за рубежа на прежних условиях финансово невыгодным и административно сложным, — сказал Григориади.

Он пояснил, что с 1 января 2025 года российские компании обязаны удерживать НДФЛ с выплат дистанционным сотрудникам независимо от их налогового резидентства, что лишает релокантов главного налогового преимущества. По его словам, это создает для работодателей стимул настаивать на возвращении сотрудников в Россию.

В то же время возвращение квалифицированных специалистов, по мнению Григориади, положительно скажется на экономике и пополнит бюджет, однако может сопровождаться рисками социальной адаптации.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин жестко высказался о гражданах, уехавших после начала СВО и решивших вернуться. Он призвал запретить таким людям работать в госкомпаниях и на госслужбе, назвав их поступок предательством.