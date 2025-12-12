Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 00:22

Матвиенко раскрыла, какой закон обновил ДНК России

Матвиенко: принятие Конституции в 1993 году послужило обновлением ДНК России

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Читайте нас в Дзен

Принятие Основного закона России 12 декабря 1993 года стало переломным моментом, положившим конец политическому противостоянию и определившим принципы нового российского государства, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что Конституция закрепила общественный договор, позволивший добиться согласия в обществе.

Этот нормативный правовой акт дал легитимность ключевым преобразованиям: правам и свободам человека, рыночной экономике, демократическим институтам. Хотя в сложные 1990-е ее потенциал раскрывался непросто, фундамент был создан, подчеркнула Матвиенко.

Последующее укрепление государственности и курс на стабильность доказали жизнеспособность этой модели, продолжила она. Конституция обеспечивает баланс между демократическими нормами и способностью эффективно отвечать на вызовы времени.

Права и свободы человека, верховенство закона, демократическая политическая система, рыночная экономика — эти и другие революционные по сути преобразования, развернувшиеся в стране, именно 12 декабря обрели легитимность в высшем значении этого слова, — подчеркнул глава Совфеда.

Условия для полноценного проявления и реализации всего, что заложено в этой, если можно так выразиться, ДНК нашей обновленной России, стали возникать только с избранием на пост президента Владимира Путина, пояснила Матвиенко. Опираясь на положения Конституции, он сумел не просто стабилизировать ситуацию, а фактически «пересобрать» страну — восстановить управляемость, укрепить институты власти и задать долгосрочную стратегию развития.

По ее словам, сегодня Конституция остается надежной основой развития и суверенитета России. В день принятия Основного закона России Валентина Матвиенко пожелала всем гражданам уверенности в завтрашнем дне и единства вокруг ценностей общества.

Ранее Путин заявил, что приоритет Конституции России безусловен. По его словам, большая часть обращений в Конституционный суд заключала в себе вопросы конституционного статуса личности, гражданского права, гражданского судопроизводства, уголовного права и уголовного процесса.

конституция
Валентина Матвиенко
Россия
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мединский рассказал об опыте общения с «киевскими инопланетянами»
Усадили в машину и увезли: мать два месяца не может найти пропавшего сына
Российский аэропорт поменял график работы
«Ее обнулили»: ВСУ наказали украинскую военнослужащую за дружбу с пленным
Победитель «Евровидения-2024» отказался от своего призового трофея
Власти Бельгии озвучили цели, на которые пойдут заблокированные активы РФ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 декабря 2025 года
В Британии раскрыли, почему Европе страшно признавать мощь России
Матвиенко раскрыла, какой закон обновил ДНК России
Зеленский произнес речь перед пустыми креслами «коалиции желающих»
Фаза Луны сегодня, 12 декабря: собираем идеи, колеблемся, обучаем смену
Приметы 12 декабря — Парамон Зимоуказатель: как снег влияет на урожай?
«Волшебный пендель»: бизнес в РФ предложили довести до отказа от Google
Три брака, дочь в США, деньги от Пугачевой: как сложилась судьба Шаинского
ПВО защитила от дронов ВСУ два региона России
Стало известно, что Зеленский ответил на инициативы США по Донбассу
Синяк на руке Трампа объяснили бытовыми причинами
Ельцин Центр закроет театр в Екатеринбурге после 10 лет работы
Угроза ареста встала перед продюсером «Ласкового мая»
Иностранные легионы ВСУ могут расформировать
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.