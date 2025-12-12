Матвиенко раскрыла, какой закон обновил ДНК России Матвиенко: принятие Конституции в 1993 году послужило обновлением ДНК России

Принятие Основного закона России 12 декабря 1993 года стало переломным моментом, положившим конец политическому противостоянию и определившим принципы нового российского государства, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что Конституция закрепила общественный договор, позволивший добиться согласия в обществе.

Этот нормативный правовой акт дал легитимность ключевым преобразованиям: правам и свободам человека, рыночной экономике, демократическим институтам. Хотя в сложные 1990-е ее потенциал раскрывался непросто, фундамент был создан, подчеркнула Матвиенко.

Последующее укрепление государственности и курс на стабильность доказали жизнеспособность этой модели, продолжила она. Конституция обеспечивает баланс между демократическими нормами и способностью эффективно отвечать на вызовы времени.

Права и свободы человека, верховенство закона, демократическая политическая система, рыночная экономика — эти и другие революционные по сути преобразования, развернувшиеся в стране, именно 12 декабря обрели легитимность в высшем значении этого слова, — подчеркнул глава Совфеда.

Условия для полноценного проявления и реализации всего, что заложено в этой, если можно так выразиться, ДНК нашей обновленной России, стали возникать только с избранием на пост президента Владимира Путина, пояснила Матвиенко. Опираясь на положения Конституции, он сумел не просто стабилизировать ситуацию, а фактически «пересобрать» страну — восстановить управляемость, укрепить институты власти и задать долгосрочную стратегию развития.

По ее словам, сегодня Конституция остается надежной основой развития и суверенитета России. В день принятия Основного закона России Валентина Матвиенко пожелала всем гражданам уверенности в завтрашнем дне и единства вокруг ценностей общества.

Ранее Путин заявил, что приоритет Конституции России безусловен. По его словам, большая часть обращений в Конституционный суд заключала в себе вопросы конституционного статуса личности, гражданского права, гражданского судопроизводства, уголовного права и уголовного процесса.