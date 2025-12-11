«Надругательство»: депутат раскритиковал шуточную «Конституцию для зумеров»

Идея создания шуточной «Конституции для зумеров» является насмешкой над официальным документом, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Так он прокомментировал сообщения о якобы появлении данного издания в магазине «Читай-город». По его словам, подобная интерпретация размывает уважение к закону и подрывает его авторитет.

Подобная подача главного документа государства недопустима. Это полное надругательство над священными для каждого гражданина основами нашего общественного и государственного строя. Когда основной закон, скрепляющий нацию, называют «базовым вайбом», а гимн — «треком», это не популяризация, а глумление. Конституция — это не мем и не временный интернет-тренд. Это фундамент, на котором стоит наша страна. Подмена серьезных понятий жаргонными словечками приучает молодых людей к поверхностному, потребительскому отношению к Родине, ее истории и ценностям, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что подлинное патриотическое воспитание молодежи строится на глубоком уважении к символам и институтам государства, а не на их упрощении до уровня бытового общения. По словам депутата, ответственным ведомствам следует дать правовую оценку данной ситуации.

Мы не можем допускать, чтобы священные страницы, за которыми стоят судьбы миллионов людей, их права и обязанности, превращались в пародию. Это вопрос национальной безопасности и сохранения нашего культурного кода. Необходимо на законодательном уровне запретить кощунственное перелицовывание основного закона страны, — заключил Иванов.

