05 ноября 2025 в 11:30

В Госдуме рассказали, почему зумеры быстро выгорают на работе

Депутат Толмачев: выгорание зумеров естественно из-за меняющегося рынка труда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выгорание зумеров связано с постоянными и быстрыми изменениями рынка труда, рассказал LIFE.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он считает, что не стоит называть новое поколение «лентяями».

Это не лень и не инфантильность, а естественная реакция на выгорание и на быстро меняющийся рынок труда. Люди ищут возможность передохнуть и развиваться. А рынок труда меняется из-за множества факторов, например, появления ИИ, развития интернета, перемен в экономике, — рассказал Толмачев.

Депутат отметил, что молодежи нужна поддержка от государства, чтобы почувствовать уверенность в будущем и снизить уровень напряжения. Он призвал развивать добровольные пенсионные накопления и с молодых лет учить финансовой грамотности.

Ранее Толмачев рассказал, что в России следует повысить престиж рабочих профессий среди зумеров. По его словам, труд на заводе должен восприниматься молодыми специалистами как часть экономики будущего с достойным уровнем оплаты.

зумеры
работа
депутаты
выгорание
