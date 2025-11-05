В Госдуме рассказали, почему зумеры быстро выгорают на работе

Выгорание зумеров связано с постоянными и быстрыми изменениями рынка труда, рассказал LIFE.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он считает, что не стоит называть новое поколение «лентяями».
Это не лень и не инфантильность, а естественная реакция на выгорание и на быстро меняющийся рынок труда. Люди ищут возможность передохнуть и развиваться. А рынок труда меняется из-за множества факторов, например, появления ИИ, развития интернета, перемен в экономике, — рассказал Толмачев.
Депутат отметил, что молодежи нужна поддержка от государства, чтобы почувствовать уверенность в будущем и снизить уровень напряжения. Он призвал развивать добровольные пенсионные накопления и с молодых лет учить финансовой грамотности.
Ранее Толмачев рассказал, что в России следует повысить престиж рабочих профессий среди зумеров. По его словам, труд на заводе должен восприниматься молодыми специалистами как часть экономики будущего с достойным уровнем оплаты.