В Госдуме назвали способ привлечь зумеров на заводы

В России следует повысить престиж рабочих профессий среди зумеров, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, труд на заводе должен восприниматься молодыми специалистами как часть экономики будущего с достойным уровнем оплаты.

Президент РФ Владимир Путин абсолютно прав, говоря, что инженер и рабочий — это профессии, определяющие будущее страны. Но наша задача — это будущее визуализировать. «Единая Россия» помогает разрабатывать стратегию до 2036 года, чтобы привлечь абитуриентов на инженерные специальности. Государству важно донести до молодых специалистов, что труд на заводе — это часть экономики будущего, за работу в которой готовы достойно платить. Трубы фабрик сменились мощными технопарками, где стоят 3D-принтеры, роботизированное производство и внедрен искусственный интеллект, — пояснил Толмачев.

Парламентарий отметил, что важно развивать систему практического образования для технических специальностей. По его словам, учиться профессии нужно и в классе, и в цехе — параллельно. Также депутат добавил, что на заводах в России следует продолжать создавать комфортные условия, строить современную инфраструктуру, жилье для рабочих и развивать возможности для роста.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что представителям молодого поколения следует добровольно трудиться в храмах. По его словам, подобный вид деятельности поможет достичь внутренней гармонии и направить жизнь в правильное русло.