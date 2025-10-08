Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 09:05

Российской молодежи дали совет, куда пойти работать волонтерами

Депутат Иванов призвал молодежь добровольно трудиться в храмах

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Представителям молодого поколения следует добровольно трудиться в храмах, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, подобный вид деятельности поможет достичь внутренней гармонии и направить жизнь в правильное русло.

Традиция добровольного труда во славу Божию, или, как его еще называют, послушание, имеет в православии глубокие корни. Многие святые отцы указывали, что физический труд, совершаемый с молитвой и смирением, облагораживает душу и способствует ее очищению. Это не просто работа, а участие в общем деле поддержания дома Божия, которое издревле считалось благочестивой обязанностью мирян. В современном мире молодой человек часто оказывается дезориентирован. Помощь в храме дает ему не только здоровую среду для общения, но и ясные нравственные ориентиры, — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что работа в храме создает возможности для знакомства и объединения с искренними и добрыми людьми, для которых вера служит путеводной звездой в жизни. По словам депутата, в процессе совместного труда стираются социальные различия, и человек находит настоящих друзей и единомышленников.

Это возможность сочетать физический труд с молитвой. Когда руки заняты благим делом — будь то уборка, помощь в трапезной или украшение храма к празднику, — а ум и сердце пребывают в молитве, человек обретает удивительную внутреннюю гармонию. Такой труд учит собранности, внимательности и ответственности, которые являются краеугольными камнями духовной жизни. Это практическая школа жизни, где учатся милосердию, терпению и умению отличать вечное от преходящего, — заключил Иванов.

Ранее священник Андрей Смирнов заявил, что для молитв о здравии живых нужно ставить свечи в круглые подсвечники. Прямоугольные или треугольные подсвечники, по его словам, предназначены для молитв за упокой усопших.

