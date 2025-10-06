Священник рассказал, как избежать ошибок при посещении церкви Священник Смирнов: для молитв о живых нужно поставить свечу в круглый подсвечник

Для молитв о здравии живых необходимо ставить свечи в круглые подсвечники, заявил Regions священник Андрей Смирнов. В то время как прямоугольные или треугольные подсвечники считаются местом для молитв за упокой усопших.

Подсвечники, расположенные в основном храмовом зале и у икон, чаще всего круглой формы и предназначены для свечей за здравие. Они стоят как в центральной части храма, так и рядом с иконами Божией Матери или святых. Ставя свечу в такой подсвечник, вы можете молиться о здравии и благополучии любого близкого вам человека, — пояснил Смирнов.

Над подсвечниками прямоугольной или треугольной формы, как правило, висит распятие Христа. Именно туда принято ставить свечи за упокой в поминовение усопших, уточнил священнослужитель. Он также добавил, что размер свечи никак не влияет на обращение к Богу.

