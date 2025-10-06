Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 17:49

Священник рассказал, как избежать ошибок при посещении церкви

Священник Смирнов: для молитв о живых нужно поставить свечу в круглый подсвечник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для молитв о здравии живых необходимо ставить свечи в круглые подсвечники, заявил Regions священник Андрей Смирнов. В то время как прямоугольные или треугольные подсвечники считаются местом для молитв за упокой усопших.

Подсвечники, расположенные в основном храмовом зале и у икон, чаще всего круглой формы и предназначены для свечей за здравие. Они стоят как в центральной части храма, так и рядом с иконами Божией Матери или святых. Ставя свечу в такой подсвечник, вы можете молиться о здравии и благополучии любого близкого вам человека, — пояснил Смирнов.

Над подсвечниками прямоугольной или треугольной формы, как правило, висит распятие Христа. Именно туда принято ставить свечи за упокой в поминовение усопших, уточнил священнослужитель. Он также добавил, что размер свечи никак не влияет на обращение к Богу.

Ранее священник Давид Бобров заявил, что распространенный обычай ставить рюмку водки на могиле не только не помогает усопшим, но также является грехом. По его словам, это отголоски языческих верований. Бобров объяснил, что после смерти душа человека нуждается только в молитве.

