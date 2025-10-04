Священник указал на грех, который многие совершают на поминках Священник Бобров назвал грехом пьянство на поминках и рюмки на могилах

Распространенный обычай ставить рюмку водки на могиле не только не помогает усопшим, но также является грехом, заявил священник Русской православной церкви Давид Бобров. По его словам, которые приводит LIFE.ru, это отголоски языческих верований. Бобров объяснил, что после смерти душа человека нуждается только в молитве.

Подобные действия — это отголоски языческих верований, когда люди думали, что душа умершего может буквально есть и пить оставленные на могиле угощения. В православии мы понимаем: душа человека после смерти освобождается от всех земных потребностей. Ей нужна не водка, а молитва родных и близких, — заявил священник.

Он добавил, что обычай оставлять рюмку водки на могиле закрепился в советское время. Тогда людей массово отучали от церковной молитвы. По словам Боброва, в дореволюционной России на поминках пили намного меньше, а на кладбищах алкоголь не употребляли вовсе.

