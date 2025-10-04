Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 11:38

Священник указал на грех, который многие совершают на поминках

Священник Бобров назвал грехом пьянство на поминках и рюмки на могилах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространенный обычай ставить рюмку водки на могиле не только не помогает усопшим, но также является грехом, заявил священник Русской православной церкви Давид Бобров. По его словам, которые приводит LIFE.ru, это отголоски языческих верований. Бобров объяснил, что после смерти душа человека нуждается только в молитве.

Подобные действия — это отголоски языческих верований, когда люди думали, что душа умершего может буквально есть и пить оставленные на могиле угощения. В православии мы понимаем: душа человека после смерти освобождается от всех земных потребностей. Ей нужна не водка, а молитва родных и близких, — заявил священник.

Он добавил, что обычай оставлять рюмку водки на могиле закрепился в советское время. Тогда людей массово отучали от церковной молитвы. По словам Боброва, в дореволюционной России на поминках пили намного меньше, а на кладбищах алкоголь не употребляли вовсе.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что усыпление животных с целью прекращения их страданий не является грехом. По его словам, такой поступок можно считать актом милосердия, если это единственный способ прекратить мучения животного.

РПЦ
священники
грехи
алкоголь
пьянство
