Россиянам рассказали, как Церковь относится к усыплению больных животных

Усыпление животных с целью прекращения их страданий не является грехом, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, такой поступок можно считать актом милосердия, если это единственный способ прекратить мучения животного.

Вопрос об усыплении домашних животных вызывает много споров среди верующих. Ключевым в этой ситуации является мотив и отсутствие жестокости. Если животное испытывает невыносимые страдания из-за неизлечимой болезни и усыпление является единственным способом прекратить эти муки, то такой поступок можно рассматривать как акт милосердия, а не убийство. Грехом здесь было бы проявление эгоизма, когда животное мучают ради того, чтобы продлить его агонию, потому что хозяин не может с ним расстаться, — пояснил Иванов.

Депутат отметил, что официальной догматической позиции Церкви на этот счет нет, поскольку животные в отличие от человека не имеют бессмертной души и не являются образами Божьими. Однако, по его словам, каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно и советоваться с духовниками, оценивая все обстоятельства.

