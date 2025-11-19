Патриарх Кирилл объяснил смысл заповеди «не убий» во время войны Патриарх Кирилл: защита слабых во время войны не нарушает шестую заповедь

В условиях, когда враг угрожает жизни «старых и малых», недопустимо бездействие, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Выступая на Всемирном русском народном соборе, он объяснил, что именно так следует истолковывать заповедь «не убий» во время войны, передает корреспондент NEWS.ru. По словам патриарха, в такое время, военный и духовный подвиг неотделимы друг от друга.

Именно поэтому в основах социальной концепции Русской православной церкви в разделе «Война и мир» используется понятие «справедливой войны». Взявшие меч — мечом погибнут — в этих словах Спасителя находится в основном плане идеи справедливой войны, — добавил патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что тот, кто встает на защиту Отечества, сохраняя жизнь слабых и беззащитных, тем самым исполняет заповеди. В качестве примера он привел Великую Отечественную войну, назвав защиту Отечества «священной», так как победа спасла многие народы от уничтожения и обеспечила долгий послевоенный мир.

Ранее патриарх заявил, что Апокалипсис непременно случится. При этом он отметил, что время Второго Пришествия неизвестно. Патриарх призвал меньше думать о конце цивилизации и больше — о спасении души, кончине и предстоящей встрече с Богом.