16 октября 2025 в 16:33

Патриарх Кирилл рассказал, стоит ли ожидать апокалипсис

Патриарх Кирилл: апокалипсис непременно случится

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Апокалипсис непременно случится, заявил патриарх Кирилл на фестивале «Вера и слово». При этом он отметил, что время Второго Пришествия неизвестно. Предстоятель Русской православной церкви призвал меньше думать о конце цивилизации и больше — о спасении души, кончине и предстоящей встрече с Богом.

Конец человеческой цивилизации, с которым будет связано Второе Пришествие — это то, что непременно состоится, — сказал патриарх.

Ранее священник Андрей Бондарев заявил, что муж и жена должны служить друг другу для сохранения крепкого и счастливого брака. Задача первого — трудиться, чтобы обеспечивать свою семью, в то время как женщине необходимо создавать уют в доме и воспитывать детей, считает батюшка.

До этого председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что православие может не благословить межрелигиозный брак. По его мнению, это основано на многовековой традиции и правилах Вселенских соборов из-за риска утраты духовного единства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее наградил патриарха Кирилла орденом «Алтын кыран». Награда вручена за вклад в укрепление духовных связей между народами.

Россия
РПЦ
Патриарх Кирилл
апокалипсис
верующие
