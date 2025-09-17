Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 09:06

Токаев наградил патриарха Кирилла орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил патриарха Кирилла орденом «Алтын кыран», сообщила пресс-служба главы государства. Награда вручена за вклад в укрепление духовных связей между народами.

Патриарх Кирилл прибыл в Астану на VIІI Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Ранее главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что патриарх вручил ей церковный орден княгини Ольги III степени. Церемония награждения состоялась в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. Симоньян опубликовала фото с патриархом. Сама награда приурочена ко дню рождения Симоньян.

До этого президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония вручения государственных наград прошла в Кремле. Путин отметил преданность главы МИД РФ государству и готовность отстаивать интересы страны.

Касым-Жомарт Токаев
Патриарх Кирилл
Казахстан
ордена
