Токаев наградил патриарха Кирилла орденом

Касым-Жомарт Токаев за вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «Алтын кыран», — говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл прибыл в Астану на VIІI Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Ранее главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что патриарх вручил ей церковный орден княгини Ольги III степени. Церемония награждения состоялась в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. Симоньян опубликовала фото с патриархом. Сама награда приурочена ко дню рождения Симоньян.

До этого президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония вручения государственных наград прошла в Кремле. Путин отметил преданность главы МИД РФ государству и готовность отстаивать интересы страны.