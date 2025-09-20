«Интервидение-2025»
Россиянам рассказали, разрешает ли православие межрелигиозные браки

Депутат Иванов: православие не одобряет межрелигиозные браки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Православие может не благословить межрелигиозный брак, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, это основано на многовековой традиции и правилах Вселенских соборов из-за риска утраты духовного единства.

Это основано на многовековой традиции, восходящей к правилам Вселенских соборов, которые запрещают такие союзы из-за риска утраты духовного единства. Об этом говорит 72-е правило Шестого Вселенского собора, которое прямо указывает на недопустимость браков между православными и теми, кто не исповедует христианство, поскольку это может привести к конфликтам и ослаблению веры, — добавил Иванов.

Собеседник подчеркнул, что в такой семье возникнет вопрос — в какой вере будут расти дети. Церковь настаивает, что дети должны воспитываться в православной традиции, но достичь этого бывает сложно, если второй родитель придерживается иных убеждений, объяснил Иванов.

Если брак уже заключен, расторгать его не рекомендуется. Апостол Павел советовал сохранять такие союзы, надеясь, что верующий супруг сможет привести другого к истинной вере. Но для тех, кто только планирует создать семью, лучше изначально выбрать единоверца, чтобы избежать духовных и бытовых конфликтов, — подытожил Иванов.

Ранее Иванов заявил, что россиянкам, которые хотят обрести семейное счастье и найти достойного спутника жизни, следует молиться Пресвятой Богородице и святой великомученице Екатерине. По его словам, многие поколения русских женщин вымаливали себе счастливую судьбу перед иконой «Неувядаемый Цвет».

