Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 02:20

Россиянкам назвали святых, кому можно молиться ради удачного замужества

Депутат Иванов: для удачного замужества молятся Богородице и святой Екатерине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянкам, которые хотят обрести семейное счастье и найти достойного спутника жизни, следует молиться Пресвятой Богородице и святой великомученице Екатерине, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, многие поколения русских женщин вымаливали себе счастливую судьбу перед иконой «Неувядаемый Цвет».

Традиционно для помощи в благополучном замужестве верующие обращаются с молитвой к трем главным небесным заступницам. Первой и главной нашей заступницей является Пресвятая Богородица. Ей молятся обо всех нуждах и особенно о даровании доброго супруга и семейного счастья. Перед иконой «Неувядаемый Цвет» многие поколения русских женщин вымаливали себе счастливую судьбу. Еще одной святой, к которой принято обращаться с молитвой о создании семьи, является святая великомученица Екатерина. Она является образцом христианской мудрости и чистоты. Она молилась о том, чтобы Господь даровал ей жениха, достойного ее, и ее молитва была услышана, — пояснил Иванов.

Он также подчеркнул особую роль блаженной Ксении Петербургской, которая пользуется огромной народной любовью. По его словам, к мощам святой не иссякает поток паломников, а множество свидетельств подтверждает ее помощь в вопросах замужества и обретения мира в семье.

Особое внимание уделю святой блаженной Ксении Петербургской, которая пользуется огромной любовью в народе. Это удивительная святая, которая всем сердцем откликается на просьбы о замужестве, о мире в семье, о наставлении на путь истинный. К ее мощам в Санкт-Петербурге не иссякает поток людей. Нужно просить не просто о замужестве как таковом, но о даровании терпения, мудрости, взаимной любви и понимания, чтобы создать по-настоящему крепкую православную семью, которая будет малой церковью и опорой нашему Отечеству, — резюмировал Иванов.

Ранее психолог Мари Идрисова заявила, что женщины могут встретить будущего мужа на кулинарных мастер-классах — 78% участников мужского пола ищут там спутницу для семьи. Она уточнила, что мужчины, интересующиеся кулинарией, готовы к заботе об избраннице.

молитвы
иконы
советы
православные
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украину уличили в негласном использовании российских ресурсов
Названы витамины и минералы, снижающие уровень холестерина
«Печатаю криво»: Симоньян вышла на связь после проведенной операции
В ГД объяснили даты и принципы индексации пенсий в 2026 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 сентября, грибки во главе
300 тысяч за мучения: как пассажиру поезда и самолета отсудить компенсацию
SHOT: жители Сочи сообщили о взрывах
Симоньян провели операцию из-за страшной болезни: как прошла, что известно
Песков озвучил, когда Путин уйдет в отпуск
Россиянкам назвали святых, кому можно молиться ради удачного замужества
Немецкий оборонный концерн даст Украине системы для борьбы с дронами
Хотел убивать по 20 человек в день: маньяк-красавчик 3 года кошмарил Москву
Легендарный филолог умерла в возрасте 102 лет
Долги, звездная болезнь, страшное ДТП: куда пропала Лада Дэнс
Временный запрет на пролет самолетов введен в российском аэропорту
Житель Попасной спас свою жену от атаки украинских сил
Трамп назвал виноватых в убийстве украинки в американском городе Шарлотт
Суды за миллиарды, наркотики: как живут жены, любовницы и дети Березовского
США встали на сторону России по вопросу дискриминации со стороны Украины
Приметы 9 сентября: что пророчат щуки, пауки и воробьи на Анфису Рябинницу
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.