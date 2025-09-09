Россиянкам назвали святых, кому можно молиться ради удачного замужества

Россиянкам, которые хотят обрести семейное счастье и найти достойного спутника жизни, следует молиться Пресвятой Богородице и святой великомученице Екатерине, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, многие поколения русских женщин вымаливали себе счастливую судьбу перед иконой «Неувядаемый Цвет».

Традиционно для помощи в благополучном замужестве верующие обращаются с молитвой к трем главным небесным заступницам. Первой и главной нашей заступницей является Пресвятая Богородица. Ей молятся обо всех нуждах и особенно о даровании доброго супруга и семейного счастья. Перед иконой «Неувядаемый Цвет» многие поколения русских женщин вымаливали себе счастливую судьбу. Еще одной святой, к которой принято обращаться с молитвой о создании семьи, является святая великомученица Екатерина. Она является образцом христианской мудрости и чистоты. Она молилась о том, чтобы Господь даровал ей жениха, достойного ее, и ее молитва была услышана, — пояснил Иванов.

Он также подчеркнул особую роль блаженной Ксении Петербургской, которая пользуется огромной народной любовью. По его словам, к мощам святой не иссякает поток паломников, а множество свидетельств подтверждает ее помощь в вопросах замужества и обретения мира в семье.

Особое внимание уделю святой блаженной Ксении Петербургской, которая пользуется огромной любовью в народе. Это удивительная святая, которая всем сердцем откликается на просьбы о замужестве, о мире в семье, о наставлении на путь истинный. К ее мощам в Санкт-Петербурге не иссякает поток людей. Нужно просить не просто о замужестве как таковом, но о даровании терпения, мудрости, взаимной любви и понимания, чтобы создать по-настоящему крепкую православную семью, которая будет малой церковью и опорой нашему Отечеству, — резюмировал Иванов.

