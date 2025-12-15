Раскрыто, чем грозит водителю автобуса в Приморье остановка ради молитвы

Водителя автобуса в Приморье, который совершил внеплановую остановку для совершения молитвы, могут уволить, а также оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей за нарушение правил перевозок, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, такие действия расцениваются как нарушение трудовой дисциплины и правил дорожного движения, что создает угрозу безопасности пассажиров.

Из-за внеплановой остановки ради молитвы водителя автобуса в Приморье могут привлечь к административной ответственности. Согласно ПДД и трудовому законодательству, остановка без уважительной причины и нарушение графика перевозок может привести к штрафу, размер которого зависит от региональных норм. Обычно он составляет до пяти тысяч рублей. Кроме того, работодатель может применить дисциплинарные меры вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины и создание угрозы безопасности пассажиров, — пояснил Пирогов.

Также он добавил, что пассажиры имеют право потребовать возврат стоимости проезда. По его словам, они могут аргументировать свои действия тем, что услуга была предоставлена с нарушением условий.

Ранее муфтии посоветовали мусульманам не совершать намазы в местах массового скопления людей. По их мнению, это позволит избежать неудобств для окружающих. Священнослужители уточнили, что молиться лучше в специально отведенных для этого местах.