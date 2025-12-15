Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 11:30

Раскрыто, чем грозит водителю автобуса в Приморье остановка ради молитвы

Юрист Пирогов: остановившего автобус для молитвы водителя могут уволить

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Водителя автобуса в Приморье, который совершил внеплановую остановку для совершения молитвы, могут уволить, а также оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей за нарушение правил перевозок, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, такие действия расцениваются как нарушение трудовой дисциплины и правил дорожного движения, что создает угрозу безопасности пассажиров.

Из-за внеплановой остановки ради молитвы водителя автобуса в Приморье могут привлечь к административной ответственности. Согласно ПДД и трудовому законодательству, остановка без уважительной причины и нарушение графика перевозок может привести к штрафу, размер которого зависит от региональных норм. Обычно он составляет до пяти тысяч рублей. Кроме того, работодатель может применить дисциплинарные меры вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины и создание угрозы безопасности пассажиров, — пояснил Пирогов.

Также он добавил, что пассажиры имеют право потребовать возврат стоимости проезда. По его словам, они могут аргументировать свои действия тем, что услуга была предоставлена с нарушением условий.

Ранее муфтии посоветовали мусульманам не совершать намазы в местах массового скопления людей. По их мнению, это позволит избежать неудобств для окружающих. Священнослужители уточнили, что молиться лучше в специально отведенных для этого местах.

Приморье
молитвы
юристы
водители
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
В российском городе пропали свет и горячая вода после атаки БПЛА
Спасатели откачали пса, который надышался дымом на пожаре
Адвокат раскрыла необычную просьбу Долиной при продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.