28 августа 2025 в 10:24

Психолог дала советы, где искать будущего мужа

Психолог Идрисова: встретить будущего избранника можно на мастер-классах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщины могут встретить будущего мужа на кулинарных мастер-классах — 78% участников мужского пола ищут там спутницу для семьи, заявила «ФедералПресс» психолог Мари Идрисова. Она уточнила, что мужчины, интересующиеся кулинарией, готовы к заботе об избраннице.

Театральные премьеры, концерты классической музыки и другие культурные мероприятия привлекают мужчин с развитым эмоциональным интеллектом, — подчеркнула Идрисова.

Среди других хороших обстоятельств для знакомства с будущим мужем — презентации книг, литературные вечера, а также мероприятия на тему психологии или истории. Финансово состоятельные мужчины часто встречаются на выставках недвижимости и в автосалонах, а амбициозные — на семинарах по инвестициям и бизнес-завтраках, заключила эксперт.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных — шрекинг — объясняется неуверенностью и нарциссизмом. По ее словам, командовать «страшненькими» хотят только закомплексованные мужчины.

