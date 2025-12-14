Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 02:48

Источники озвучили последствия стрельбы в Брауновском университете

AP: во время стрельбы в Брауновском университете погибли минимум два человека

Фото: unsplash.com
На территории Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) произошел инцидент со стрельбой. По предварительным данным, в результате нападения погибли два человека, несколько посетителей получили ранения, пишет агентство Associated Press со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в один из учебных дней на территории кампуса престижного американского университета. Других подробностей на данный момент не сообщается, о состоянии пострадавших также ничего не известно. Сотрудники правоохранительных органов изучают личность стрелка и мотивы нападения.

Ранее стало известно, что стрельба велась в районе здания Barus & Holley, где расположен инженерно-физический факультет. Это семиэтажное сооружение с многочисленными лабораториями, офисами и аудиториями.

До этого сообщалось, что девятиклассник выстрелил в своего 14-летнего знакомого в Ленинградской области. Инцидент произошел на территории школы в поселке Рябово во время перемены. Пуля попала пострадавшему в живот — его доставили в медучреждение, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

стрельбы
университеты
США
пострадавшие
