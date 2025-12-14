Источники озвучили последствия стрельбы в Брауновском университете AP: во время стрельбы в Брауновском университете погибли минимум два человека

На территории Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) произошел инцидент со стрельбой. По предварительным данным, в результате нападения погибли два человека, несколько посетителей получили ранения, пишет агентство Associated Press со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в один из учебных дней на территории кампуса престижного американского университета. Других подробностей на данный момент не сообщается, о состоянии пострадавших также ничего не известно. Сотрудники правоохранительных органов изучают личность стрелка и мотивы нападения.

Ранее стало известно, что стрельба велась в районе здания Barus & Holley, где расположен инженерно-физический факультет. Это семиэтажное сооружение с многочисленными лабораториями, офисами и аудиториями.

