Пеку противень бисквита и сворачиваю: мандариновый рулет за 30 минут — обалденный десерт без кучи вредного масла

Пеку противень бисквита и сворачиваю. Готовлю мандариновый рулет за 30 минут — обалденный десерт без кучи вредного масла. Нежный, лёгкий и очень праздничный десерт. Воздушный бисквит с цитрусовой ноткой, сливочно-творожный крем и сочные дольки мандарина — идеальное завершение новогоднего стола.

Ингредиенты: для теста: яйца (4 шт.), сахар (160 г), растительное масло (3 ст. л.), мука (200 г), куркума (½ ч. л., для цвета). Для крема: творожный сыр (600 г), сливки 33% (200 мл), сахарная пудра (150 г). Для начинки и пропитки: мандарины (около 600 г).

Приготовление: для теста взбейте яйца с сахаром до светлой пышной массы (5–7 минут). Аккуратно введите просеянную муку с куркумой, затем масло. Тесто вылейте на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до лёгкого румянца. Готовый горячий корж накройте влажным полотенцем и дайте остыть. Для крема сливки взбейте с сахарной пудрой до пиков, добавьте творожный сыр и аккуратно перемешайте до однородности. Мандарины очистите, часть отожмите для сока. Остывший корж пропитайте мандариновым соком, равномерно распределите крем, выложите дольки мандаринов и аккуратно сверните в рулет. Уберите в холодильник на 2–3 часа для стабилизации. Перед подачей украсьте дольками мандаринов и мятой.

