13 октября 2025 в 17:42

Ореховый вкус просто обожаю — этот десерт стал для меня настоящим открытием

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот арахисовый рулет стал для меня приятным сюрпризом — оказалось, что даже простые ингредиенты могут создать настоящий кулинарный шедевр. Меня подкупило сочетание нежного бисквита и насыщенного орехового крема. Теперь это мой проверенный способ превратить обычный вечер в маленький праздник.

Для бисквита я взбиваю 4 яйца со щепоткой соли, постепенно добавляя 130 г сахара и 5 г ванильного сахара. Когда масса становится пышной и светлой, аккуратно ввожу 170 г просеянной муки и 50 мл молока. Выливаю тесто на противень с пергаментом и выпекаю при 180 градусах 10-12 минут.

Готовый горячий бисквит сразу свертываю в рулет вместе с бумагой и оставляю остывать. Для крема взбиваю 180 г сливочного масла с 220 г вареной сгущенки, постепенно добавляя 200 мл молока. Остывший бисквит разворачиваю, промазываю кремом и щедро посыпаю 200 г обжаренного измельченного арахиса. Аккуратно сворачиваю рулет и убираю в холодильник на несколько часов. Перед подачей украшаю целыми орехами.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

