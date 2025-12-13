Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 декабря 2025 года

Какой сегодня день — вопрос, который многие задают утром, открывая календарь или ленту новостей. 13 декабря 2025 года — дата необычная, многогранная, наполненная праздниками, историческими событиями и важными именами. Если вы хотите узнать, какой сегодня день, какой праздник, что отмечают в России и в мире, этот обзор поможет почувствовать атмосферу дня и понять, чем он запомнится.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Сегодняшняя дата собрала в себе не только государственные и международные праздники, но и яркие тематические дни, которые оживляют зимний календарь. Каждый из них отражает частичку культуры, истории или человеческих увлечений.

День медведя

Этот праздник возник неслучайно: в народной традиции медведь — символ силы, выносливости и природной мудрости. День медведя напоминает о почтении к природе, лесам и их обитателям.

Международный день условно бесплатных программ

Дата неофициальная, но любопытная. Она посвящена программам, которые можно использовать бесплатно, хотя их функциональность может быть расширена платными возможностями. Хороший повод задуматься о цифровой культуре и том, как устроены наши привычные сервисы.

День лошади

День, когда вспоминают о красоте, силе и благородстве этих животных. Лошадь сопровождала человека веками — в труде, на войне, в искусстве. Праздник подчеркивает уважение к их роли в истории.

День скрипки

Этот праздник посвящен инструменту, который способен передавать самые тонкие оттенки человеческих чувств. Музыканты, мастера и слушатели отмечают его, вспоминая великих скрипачей и магию звука.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события — необычные праздники в мире

Этот день богат и на легкие, радостные, почти домашние даты. Они создают настроение и помогают отвлечься от будничных дел.

Перед нами подборка забавных и вкусных праздничных поводов, которые можно отметить без подготовки.

День горячего какао — что может быть уютнее зимой? Этот праздник зовет приготовить чашку горячего напитка и устроить себе минуту отдыха.

Праздник живота — повод позволить себе любимые блюда, не думая о диетах.

День ванильного — праздник сладостей с нежным ароматом ванили. Отличный момент, чтобы испечь домашний десерт.

Церковные и религиозные праздники

Православная традиция 13 декабря особо почитает одного из самых значимых последователей Христа. Эта дата наполнена духовным смыслом и многовековой историей.

Апостол Андрей Первозванный первым последовал за Христом и стал примером веры и твердости. Его почитают как покровителя моряков, путешественников и тех, кто ищет свой путь. День Андрея Первозванного — возможность вспомнить о духовных корнях и внутренней силе.

Памятник Святому Апостолу Андрею Первозванному, установленный в поселке Атяшево в Мордовии Фото: Юлия Честнова /РИА Новости

Памятные даты и события: исторические события сегодня

История 13 декабря охватывает несколько столетий и включает в себя события, которые повлияли на судьбы людей, культур и государств. Ниже — самые заметные из них.

• 1967 — успешный запуск американского космического аппарата «Пионер-8».

• 1971 — премьера комедии «Джентльмены удачи» в кинотеатре «Россия».

• 1974 — Станислав Курилов совершил дерзкий побег из СССР, спрыгнув с лайнера и проплыв около 100 километров в Тихом океане.

• 1989 — создание Либерально-демократической партии Советского Союза.

Кто родился и кто умер 13 декабря?

Часто именно люди придают дню особый смысл. И 13 декабря — не исключение. В этот день свет увидели яркие деятели литературы и искусства, а также ушли из жизни фигуры, оставившие большое наследие.

Родились

Валерий Брюсов (1873) — выдающийся поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, теоретик символизма. Его творчество отличалось рациональностью и глубиной, а журнал «Весы» под его руководством стал центром литературной жизни. Он оставил значительные произведения, среди которых сборник «Венок» и романы «Огненный ангел» и «Алтарь победы».

Евгений Петров (1903) — советский писатель и соавтор Ильи Ильфа. Вместе они создали культовые книги «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», которые стали классикой сатиры.

Николай Рыбников (1930) — актер, которого называют романтическим героем эпохи. Народный артист РСФСР, сыгравший в фильмах «Девчата», «Высота», «Весна на Заречной улице». Его роли стали символом честности, доброты и человеческого тепла.

Кадр из кинофильма режиссера Александра Григорьевича Зархи (1908–1997) «Высота» Фото: РИА Новости

Умерли

Николай Рерих (1947) — легендарный художник-символист, археолог, путешественник и философ. Автор тысяч картин, инициатор Пакта Рериха — документа о защите культурных ценностей. Его жизнь была посвящена поиску духовных смыслов и изучению древних культур.

Валерия Барсова (1967) — великая оперная певица, народная артистка СССР. Ее кристальный голос звучал на сцене Большого театра почти три десятилетия. Она преподавала, воспитывала новое поколение певцов и оставила богатое творческое наследие.

Наталья Кустинская (2012) — талантливая актриса, любимая зрителями за фильмы «Три плюс два» и «Вечный зов». Заслуженная артистка России, она покоряла экран яркостью, женственностью и обаянием.

13 декабря — день яркий и многослойный. Узнав, какой сегодня день, вы открываете целый мир: от необычных праздников до глубоких религиозных традиций, от важных исторических событий до великих имен. Это дата, которая оставляет теплый след и напоминает, что каждый день может быть особенным.