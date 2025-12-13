Трамп анонсировал начало нового этапа борьбы с наркотрафиком Трамп объявил о начале борьбы с наркотрафиком из Латинской Америки на суше

Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной операции по пресечению поставок наркотиков из Латинской Америки по суше, передает Белый дом. Это стало следующим шагом после успешного, по его словам, противодействия морским каналам контрабанды.

Американский лидер объяснил, что после достижения значительных результатов в борьбе с наркопотоками через морские пространства, Вашингтон переключается на сухопутные маршруты. Он подчеркнул, что такие операции будут нацелены непосредственно на организаторов преступной деятельности.

Мы справились с 96% контрабанды наркотиков по морю, теперь мы начинаем на суше. Делать это на суше гораздо проще, — сказал он.

При этом Трамп уточнил, что удары не обязательно будут наноситься по территории Венесуэлы. Главной целью, согласно его заявлению, станут конкретные лица и группировки, ответственные за ввоз наркотических средств в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что американская военная авиация активизировала присутствие в воздушном пространстве у побережья Венесуэлы. Там были замечены истребители и самолеты радиоэлектронной борьбы.